STVV wil zijn zevende thuiszege op acht boeken, Eupen heeft dringend een nieuwe driepunter nodig

Op Stayen vergaat het de Kanaries beter met zes overwinningen in zeven wedstrijden. Enkel Club Brugge, dat al zijn thuismatchen won, doet straffer.

Zaterdagavond komt KAS Eupen over de vloer in het Haspengouw. Naast Kotysch zitten ook Gueye, Ceballos, Vetokele, Mataresse, Botaka en Charisis in de ziekenboeg.

Eupen mist voor de verplaatsing naar Sint-Truiden Hendrik Van Crombrugge. De doelman viel tegen Anderlecht uit met een scheurtje in de linkeradductoren. Verder ontbreken ook Diallo en Diagne. Met een 9 op 39 en een voorlaatste plaats is een driepunter meer dan welkom voor de Panda's.

Volg Sint-Truiden - Eupen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.