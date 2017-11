🎥 Valencia blijft in het spoor van Barça, Atlético doet het fantastisch in slotminut bij Bakkali

Valencia klaarde de klus secuur in het eigen Mestalla. De club is na enkele moeilijke jaren helemaal terug en ging makkelijk met 3-0 voorbij het kleine Leganés.

Parejo, Rodrigo en Santi Mina zorgden voor de doelpunten. Een pak spannender was het in Deportivo-Atlético. Bij de thuisploeg stond Zakaria Bakkali in de basis, maar hij zat al op de bank toen Partey er in het absolute slot 0-1 van maakte.

Bekijk hieronder het doelpunt van Partey. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

.@Atleti haalt op het nippertje de drie punten binnen! 😱 pic.twitter.com/dZWYzCbFaU — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) November 4, 2017