Waasland-Beveren komt top zes binnen na twee perfect uitgespeelde goals tegen Moeskroen

De opvallendste naam op het wedstrijdblad was Laurent Jans. De vleugelverdediger zat voor het eerst sinds de vorige interlandbreak terug in de selectie en mocht van Philippe Clement meteen in de basis starten.

Wie anders?

Vanaf minuut één toonde Waasland-Beveren de beste aanvallende intenties. Met zijn eerste echte actie had Morioka zelfs bijna een assist beet, maar Boljevic stond buitenspel toen hij zijn diepe pass ontving.

Niet getreurd, want in minuut 25 maakte de Japanner gewoon zelf de openingstreffer. Hij kopte een voorzet van Demir perfect laag in de benedenhoek en liet Bailly zo kansloos.

Na dat doelpunt vielen er nog goeie kansen aan beide kanten, maar het vizier van Ampomah en Olinga stond niet zo goed afgericht als dat van Morioka. Rusten bij 1-0 na een heel aantrekkelijke eerste helft.

In de beginfase van de tweede helft maakte scheidsrechter Put zich niet bepaald populair bij de thuisaanhang. Voor trekfouten op Boljevic en een minuut later ook Ampomah legde hij de bal niet op de stip.

Een counter uit het boekje

Net op het uur was het dan wel weer raak: hoekschop voor Moeskroen, maar het doelpunt viel wel aan de overkant. Snelle tiki-taka en Ampomah stond gereed om binnen te volleyen. De perfecte tegenaanval, zeg maar.

Geel-Blauw speelde de wedstrijd op een volwassen manier uit en op een vrije trap van Govea tegen de paal na hadden de bezoekers daar nog weinig tegenin te brengen. Waasland-Beveren won dus met 2-0, steekt Moeskroen voorbij in het klassement en komt zo op een voorlopige vijfde plaats.