Geen doelpunten in zoutloze Anderlecht-Club (behalve één onterecht afgekeurd)

Hein Vanhaezebrouck en Ivan Leko stonden als gelouterde veldheren voor hun bank, geen van beide wou onderdoen voor de andere door zich als eerste eens op hun stoel neer te vlijen. Als schaakgrootmeesters hadden ze ook hun pionnen neergezet. De één deed dat wel iets meer tactisch als de andere.

Systeem Hasi

Leko koos voor Vossen-Diaby in de aanval, maar veranderde niets aan het systeem. Vanhaezebrouck, dat was andere koek. We moesten de eerste vijf minuten goed kijken om te zien hoe Anderlecht precies speelde. En ineens kwam het: flashback naar twee jaar geleden onder Besnik Hasi! Er stond een ruit op het middenveld. Dendoncker-Trebel-Kums-Gerkens, Hanni mocht als tweede spits naast Harbaoui spelen.

Niet enkel schaken, ook nog een rondje blufpoker spelen. Vanhaezebrouck liet zijn flanken open om het middenveld te overpoweren... Iedereen weet nog wel hoe lang Hasi dat systeem volhield? Wel, ook nu was het geen groots succes. De middenvelders struikelden bij momenten over elkaars voeten.

Onterecht afgekeurde goal

Club profiteerde wel van de magere flankbezetting. Vooral op rechts kwam Vormer er een paar keer door omdat Obradovic te ver was opgeschoven, maar Diaby weigerde tot drie keer toe zijn voorzet af te werken. De beste en de meeste kansen waren dus voor blauw-zwart, maar Anderlecht had wel op voorsprong moeten staan.

Een weggebokst schot van Kums viel in de voeten van Harbaoui en die werkte al struikelend af. Afgevlagd, maar onterecht... Mentaliteit was er wel genoeg te zien op het veld. Scheidsrechter Laforge hield het bij twee gele kaarten, maar er hadden er een pak meer kunnen vallen. Oorlog op het veld! Dat hield het tenminste leuk om zien.

Anderlecht beter

Want er zat veel afval in, al werd dat in de tweede helft wel beter. Vooral bij Anderlecht dan, dat ging aandringen om op voorsprong te komen. Gerkens kreeg een goeie kans, maar mist nog dat tikje extra om zulke kansen af te maken. Anderlecht was de betere ploeg in die tweede helft, maar kon dat overwicht niet omzetten in kansen.

En als er achteraan eens gevaar dreigde, stonden daar Kara en Spajic. Vooral die laatste speelde een heel sterke wedstrijd op eender welke aanvaller van Club ze voor zijn voeten gooiden. Maar het bleef dus met de beginscore op het bord. Volgende keer wel iets meer kwaliteit, dan moeten beide ploegen op elkaar ingespeeld zijn.