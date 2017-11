Nu al dé match van het jaar: Anderlecht wil Club geen vrije baan geven

De medische staf heeft deze week wonderen verricht met Uros Spajic. De Serviër zal dan ook hoogstwaarschijnlijk aan de aftrap staan. De vraag is dan of Leander Dendoncker achteraan blijft of op het middenveld mag plaatsnemen om de fysieke strijd daar te winnen en voor meer lengte te zorgen.

Dat zou wel betekenen dat Sven Kums naar de bank moet verhuizen, want Adrien Trebel is de meest constante van de voorbije weken. "We zijn zowel defensief als offensief niet efficiënt genoeg, dat moet anders tegen Club Brugge", zei Hein Vanhaezebrouck. "En we moeten echt opletten bij stilstaande fases, want daar zijn zij sterk op."

Leko heeft Refaelov niet meer nodig.

Leko liet dan weer Lior Refaelov uit zijn selectie. De Kroatische trainer van blauw-zwart meent genoeg creativiteit in zijn kern te hebben en laat de Israëliër thuis. En hij heeft er goede moed in. "Anderlecht is een goede ploeg en daar op bezoek is altijd moeilijk, maar ik geloof dat we met dit team resultaat kunnen halen."

"Je kan altijd kleine zaken aanpassen om in te spelen op de sterke en zwakke punten van je tegenstander, maar ik ga de voorbije maanden aan goed voetbal niet vergeten omdat we nu tegen Anderlecht spelen."

Volg Anderlecht - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00.