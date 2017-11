Uitdagend Charleroi duwt Antwerp in de put, 2/12 voor The Great Old

Op de Bosuil was de spanning te snijden tijdens Antwerp-Charleroi. Eerst en vooral vonden enkelingen bij Charleroi het nodig om wat te gaan roepen tijdens de minuut stilte voor de overleden Joël Lobanza. Ook het matchverloop werkte irritatie in de hand.

Charleroi kwam immers snel op voorsprong in de tiende minuut via Benavente, die ook tegen Gent belangrijk was met twee doelpunten. De Peruviaan gooide wat olie op het vuur door ostentatief voor de Antwerpse harde kern zijn doelpunt te vieren. Tot dan toe bleef het daar echter nog rustig.

De tribunes daverden acht minuten later immers voor de eerste keer. Ardaiz legde de mooie voorzet van Owusu perfect voorbij Penneteau in doel. 1-1 en alles te herdoen, daar in Deurne Noord. Bij Antwerp ging het verder echter niet helemaal zoals gepland.

De slordigheden in het Antwerpse spel waren talrijk en Charleroi kon meer gevaar creëren in de aanval. De Carolo's scoorden voor de rust zowaar een tweede keer, opnieuw via Benavente. Die kreeg het daarna aan de stok met die harde kern van daarnet.

GPS Benavente stuk

Één keer kan je je vergissen, maar geen twee keer, dachten ze daar. Benavente werd dan ook bekogeld met bier en voorwerpen toen hij opníéuw ostentatief voor de Antwerpse spionkop zijn vreugde ging uitdrukken. Dat hij de kop nog wat ging uitdagen, verergerde de zaak alleen maar. Het spel lag even stil.

Antwerp moest na de koffie alles op de aanval zetten en bracht nog Jaadi, Yatabaré en Ivo Rodrigues in de ploeg om de forcing te voeren. Toch ging het steeds heel moeizaam voor de Antwerpenaars in de aanval. Charleroi begon intussen rustig wat tijd te winnen en af en toe werd er een counter opgezet.

Het was zo'n fase die de boeken helemaal dicht deed. Rezaei bereikte Lukebakio met een heerlijke lage voorzet en die moest de bal maar voorbij Bolat in doel verwerken. 1-3 en de Bosuil werd plots heel stil. Na de dip kon Charleroi aanknopen met de zege. Antwerp kon al vier wedstrijden niet meer winnen.