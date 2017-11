KV Oostende zet opmars verder na zege in dol spektakel tegen Zulte Waregem

Oostende snel op rozen in sterke eerste helft

Rode kaart Jali omslagpunt

Videoref keurt goal Essevee af, komt niet tussen bij penaltygeval

Kustboys houden stand

KV Oostende had zich de voorbije weken wat uit de nesten weten te werken en kon mits winst thuis tegen Zulte Waregem de laatste drie uit de stand achterlaten en aansluiten bij het grote peloton. Zulte Waregem had dan weer vertrouwen getankt in Arnhem en wilde opnieuw in de top-6 plaatsnemen.

Wie had verwacht dat Francky Dury opnieuw flink zou gaan roteren? Die kwam bedrogen uit, want op het wedstrijdblad enkel Hamalainen in de plaats van Madu anders. Uiteindelijk begon Leya Iseka in de spits, want Olayinka viel uit tijdens de opwarming.

Snel Oostende

In de eerste 45 minuten oogden de bezoekers loom en moe, alsof de wedstrijd in Arnhem toch nog in de benen zat. Dury wilde nochtans dat zijn team nog een keer alles gaf, in het interlandreces kon er dan wel gerust worden.

KV Oostende profiteerde met gretigheid en kon zich aan de rust enkel verwijten dat het maar twee keer gescoord had. De onvermijdelijke Capon scoorde opnieuw, Musona verdubbelde en tussendoor had Bostyn een paar keer gered en de Kustboys enkele kansen de nek omgewrongen.

Na de bijzonder nodige koffie - ijskoud was het in de Versluys Arena - een heel ander spelbeeld. Alles of niets bij Essevee, met Saponjic en Cordaro ook tussen de lijnen. Jali werd bovendien snel uitgesloten na een domme fout langs achteren bij Coopman.

Hoofdrol (video)ref

Daarna scoorden de bezoekers snel via Cordaro, maar op aangeven van de videoref werd zijn doelpunt afgekeurd vanwege eerder handspel van Leya Iseka. Wat later kon Coopman alsnog het vuur in de match brengen met een rake kopbal in de winkelhaak.

Oostende buigde, maar barstte niet. Nadat Hamalainen lichtjes duwde bij Capon ging de bal op de stip en sloeg alles opnieuw om. Siani aarzelde niet en sleepte zo de Kustboys naar drie belangrijke punten. Zivkovic maakte er zelfs nog 4-1 van in de absolute slotfase, Hamalainen milderde nog naar 4-2.