Couckenbak aan 't Zeetje tegen vermoeid Essevee? "Drie dagen ijsbad" en "Veel gelopen, maar ..."

KV Oostende speelde Europese voorrondes, maar ging ook door een crisis in de competitie. Vanderhaeghe ging, Custovic kreeg zijn kans en Marc Coucke nam zelfs plaats in de spionkop. Ondertussen lijkt de crisis bezworen, maar rode lantaarn Eupen staat voorlopig op een punt van de Kustboys.

Een nieuwe overwinning zou dus wenselijk zijn. Oostende wil dat doen voor een vol huis en zo Zulte Waregem bij het nekvel nemen. Essevee speelde donderdag nog in Vitesse en zal dus vermoedelijk net iets minder fris aan de aftrap kunnen komen. Of toch niet? "Ze mogen van mij drie dagen in een ijsbad zitten, als ze zondag maar gerecupereerd zijn", klonk het donderdag bij Francky Dury.

Nog één keer 90 minuten alles geven

"We zijn allemaal diep geweest, dat klopt. Maar we hebben een goede medische staf die ons wel zal klaarkrijgen. Het zal wel in orde komen, we beginnen er meteen aan met veel recuperatie. Oostende zal opnieuw geen makkelijke wedstrijd worden natuurlijk, maar we hebben vertrouwen getankt", pikte Louis Bostyn in.

Ook Sandy Walsh besefte dat het wel zou doorwegen: "We hebben allemaal veel gelopen. Maar we hebben een goede medische staf en het is een voordeel dat we met de bus naar huis konden. De kennis en de apparaten zijn gekend, het is de laatste match voor de interlandbreak. Nog één keer 90 minuten en dan een paar dagen rust. Fysiek zijn we heel sterk."

