OHL loopt eerste periodetitel mis, 9 op 9 voor Lierse met dank aan Yagan

OHL en Beerschot WIlrijk telden voor de slotspeeldag van de eerste periode hetzelfde aantal punten. Indien dat ook na de 14e speeldag zo was, zou het doelpuntensaldo beslissend zijn. En dus kon OHL maar beter winnen, liefst met zoveel mogelijk goals. Pearson kon alvast rekenen op de ervaren Hubert, terug uit blessure.

Matig begin

Maar het werd een nerveus wedstrijdbegin. El Gabas zijn schot ging ruim naast, aan de overkant kon Maertens net niet bij een corner. Verder was het een matige pot voetbal. Net voor het halfuur kwam er dan toch wat leven in de wedstrijd. Aguemon ging zijn dichtste bewaker voorbij, Daeseleire trapte een goede kans ruim over.

OHL nam het heft in handen, maar enkele stilstaande fases leverden weinig op. Het was Lierse dat de beste kans op de openingstreffer kreeg. Schuermans leed dom balverlies. Joachim had alle tijd om naar Gillekens te gaan, maar besloot veel te zwak. Net voor de pauze scoorde Lierse via El Gabas, maar de vlag ging de hoogte in. Beide ploegen gingen rusten met 0-0.

OHL op voorsprong

De Leuvenaars kregen na de pauze meteen een grote kans via Schuermans, Rakovsky redde. Maar enkele minuten later was het wel bingo voor OHL. Aguemon sneed goed naar binnen en trapte de bal in de verste hoek, feest in het bezoekende vak.

Maar Beerschot Wilrijk kwam even daarna ook 0-2 voor en dus moest OHL komen. De bezoekers deden dat ook, maar konden enkel dreigen via een schot van Persoons. Halverwege de tweede helft kwam Lierse zowaar op gelijke hoogte. Bij OHL verkeek iedereen zich op een indraaiende voorzet van Yagan en de bordjes hingen in evenwicht.

Yagan 2x

Het werd nog erger voor OHL. Gillekens moest na de tegengoal met een blessure gewisseld worden en zijn vervanger Henkinet raapte een terugspeelbal op. Al was er - overigens terecht van hieruit - veel commotie over de beslissing van scheidsrechter Van Herck. Dit leek niet op een terugspeelbal. Diezelfde Henkinet behoedde OHL van een derde tegentreffer.

OHL kon nog nauwelijks een vuist maken en Lierse pakte zo een derde zege op rij en een mooie 9 op 9. Beerschot Wilrijk gaat zo met de eerste periode aan de haal. Het won zelf met 0-3 bij Union.