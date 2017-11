Taak 1 is volbracht: Beerschot Wilrijk sleept eerste periodetitel in de wacht en staat een stap dichter bij de Jupiler Pro League

Onder het toeziend oog van een paars legioen met 2.400 fans gingen de Mannekes op zoek naar de eerste periodetitel. De start was langs beide kanten furieus. Het schot van Fessou Placca werd afgeblokt. Aan de overzijde mikte Heritier Luvumbu nipt naast. Twee dikke kansen na 6 minuten.

De hele eerste helft ging aardig op en neer, en dat creëerde veel ruimte op het grote veld in het kille Koning Boudewijnstadion. Guillaume François schoot rakelings naast. Vervolgens stuurde Mo Messoudi met een vlijmscherpe pass Erwin Hoffer diep. De Oostenrijker kon na een ultieme Brusselse tackle net niet besluiten.

Blessure Messoudi

Bij de thuisploeg liet Luvumbu de beste indruk achter. De winger schoot de beste kans rakelings over doel. Aan de overzijde ruziede Serge Tabekou meermaals met de bal, tot ongenoegen van de druk gesticulerende Marc Grosjean.

Naarmate de eerste periode vorderde, slinkten de doelkansen. Op de koop toe zag Marc Brys Mo Messoudi kort voor rust uitvallen. Niet de eerste blessure dit seizoen voor de 33-jarige routinier.

Ratten in 2 minuten tijd bevrijd

Oud-Heverlee Leuven klom meteen na rust op voorsprong in Lier en dus moesten de bezoekers een tandje bijsteken. Guillaume François dook kort voor het uur goed op aan de tweede paal en werkte de 0-1 in doel. Het uitvak op de Heizel ontplofte.

De meegereisde supporters waren nog niet bekomen, toen Erwin Hoffer Alexander Maes bediende. De middenvelder legde ijzig kalm de 0-2 in doel. De Ratten in 2 minuten tijd bevrijd.

In het laatste kwart gebeurde nog nauwelijks iets. Nicaise Kudimbana hield Hoffer van de 0-3, terwijl aan de overzijde de aansluitingstreffer van Tabekou niet doorging wegens buitenspel. Hoffer scoorde uiteindelijk toch de beslissende 0-3 en OHL beet in het zand bij Lierse. Het verdiende ticket voor de PO-finales in het voorjaar van 2018 was zo een feit.