Belgische beloften winnen in allerlaatste minuut dankzij Leya Iseka (en Schrijvers) na serieus zwoegen en zweten

De jongens van Johan Walem ontsnapten twee keer aan een achterstand, maar de Cypriotische rechtsachter Karo liet zien waarom hij niet in de aanval staat. Walem koos voor snelle, technisch vaardige flanken en met Dimata voor een echt aanspeelpunt vooraan.

Toen na een kwartier de spits van Wolfsburg het hoekje werd ingestuurd, leverde hij de perfecte voorzet af voor Mbenza, moederziel alleen aan de tweede paal: 1-0. De bedrijvigste jongelingen waren wel Schrijvers en Lukebakio. Dodi liet zijn rechtstreekse tegenstander verschillende keren alle kleuren van de regenboog zien, al deed hij er te weinig mee na elke goeie actie.

Domme fouten

Net voor rust leverde het wel op. Met een mooie pass op de borst van Dimata zette hij zijn maatje helemaal alleen voor doel en die werkte ook af zoals het een spits betaamd. Zonder doorduwen naar 2-0. Cyprus haalde wel al zes punten na overwinningen tegen Malta en zelfs Turkije, maar maakte die eerste helft geen grootse indruk. Wedstrijd gespeeld denk je dan...

Maar achteraan bij de Belgen werd Zinho Vanheusden gemist. Door de blessure van Vanheusden stond De Medina achteraan naast Faes. En die twee gingen zagen er niet goed uit bij het begin van de tweede helft. Faes dacht aan een fout, stopte met spelen, net als De Medina. Papageorgiou trok er zich niets van aan, liep door en scoorde de aansluitingstreffer.

En ineens sloop er onzekerheid in de rangen van de Belgen. De Cyprioten begonnen te geloven in hun kansen en achteraan stonden er een paar op wankele benen. Nu moet u weten dat de tegenstander technisch niet zoveel voorstelde, maar qua verbetenheid de meerdere was.

Schrijvers met beslissende actie

En het werd zelfs 2-2, want na een nieuwe domme fout, deze keer van Lukebakio, poeierde Fragkou de vrije trap tegen de netten. Maar het slotoffensief leverde resultaat op. Eerst pakte de doelman nog een goeie poging van Dimata, maar in extremis maakte Schrijvers de actie die hen de winst opleverde. Invaller Leya Iseka werkte droog af voor doel. Een zucht van opluchting ging door het stadion, niet in het minst bij Johan Walem.