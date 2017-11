Rode Duivels blijven Ferrari zonder remmen: aanvallers etaleren alweer hun klasse, nooddefensie siddert en beeft

Mexico was met zijn technisch geschoolde jongens niet van plan zich in te graven in de hoofdstad. Miguel Layun, een van de drie Porto-boys in de basis, fusilleerde al na 5 minuten Thibaut Courtois. De man die de voorkeur kreeg op Simon Mignolet behoedde de Duivels met een handbalredding van een vroege achterstand.

Hazard on fire

Na een pittig opwarmertje van Los Tricolores kon de Eden Hazard-show beginnen. Ook zonder zijn broer Thorgan aan zijn zijde dartelde de spelmaker over het veld. Nagenoeg élke tempoversnelling begon bij de man uit Braine-le-Comte.

Ook in minuut 17. Hazard bediende na een snedige dribbel Romelu Lukaku, die met een kapbeweging de laatste verdediger het bos instuurde. Standard-doelman Guillermo Ochoa kon de poging van Big Rom nog pareren, maar op de return van Hazard had hij geen verhaal. De Belgen bij de eerste Mexican wave - hoe kan het ook anders - 1-0 voor.

Kevin De Bruyne solliciteerde kort na de openingstreffer eveneens naar een rol in de schijnwerpers. De Citizen schoot vanop afstand goed richting de benedenhoek. Ochoa ranselde de bal uit zijn doel.

De bezoekers herstelden voorbij het openingskwart het evenwicht. Hirving Lozano dook uit het niets moederziel alleen voor doel op. De middenvelder van PSV moest te veel uitwijken, en ook zijn voorzet liet te wensen over.

100% penalty

Met de rust in zicht bleven de groenhemden komen. Lozano stuurde na een stevige rush de bal de zestien in. Laurent Ciman ging aan de noodrem hangen en trok Javier Hernandez neer. Loepzuivere strafschop, oordeelde scheidsrechter Mazzoleni. De laatste man kwam er met een gele kaart goedkoop vanaf. Andres Guardado stuurde Courtois de foute kant uit: 1-1.

Het slotakkoord van de eerste helft was voor de troepen van Roberto Martinez. Hazard mikte met een hard schot op Ochoa. De Bruyne raakte met zijn pegel de buitenkant van de paal.

Achterhoede blijft kaas met gaten

De tweede helft leverde een doelpuntenfestijn op. De ingevallen Dries Mertens bereikte al snel Lukaku, die zonder het zelf te beseffen de 2-1 met z'n dij binnen duwde.

Achterin bleef de defensie kaas met gaten. Eerst liet Dedryck Boyata zich al te makkelijk uitkappen door Lozano. Vervolgens was Ciman het kind van diens rekening. De Duivels in 4 minuten van 2-1 voor naar 2-3 achter. De gelegenheidsachterhoede had beter moeten weten van de man die voor PSV al 10 keer scoorde in evenveel matchen.

De Duivels kozen dan maar voor wat ze momenteel het beste kunnen: aanvallen. Via Thomas Meunier en opnieuw Mertens ging het leer naar Lukaku, die zijn tweede van de avond in doel legde.

Nadat Hazard op het eind terecht geen penalty kreeg na een correcte tackle, ontsnapte België nog aan de 3-4. Uitblinker Lozano liet zijn hattrick rakelings liggen. De spitsen waren vanavond opnieuw op de afspraak. De afwezigheid van Alderweireld, Kompany en Vertonghen liet zich achteraan danig voelen.