België-Mexico: met een vergrootglas op de verdediging

Geen Kompany, geen Alderweireld en geen Vertonghen... Bon, dat is normaal gezien de basisverdediging van Roberto Martinez. Nu moeten er een paar bewijzen dat ze straks goeie back ups kunnen vormen voor die drie.

Als we een gokje mogen wagen, treedt Martinez vanavond aan met Ciman in het centrum, Dendoncker rechts van hem en Vermaelen links. Boyata en Kabasele zullen daarnaast ook zeker speelminuten krijgen.

"Ik heb liever nu dit probleem, dan op het WK", aldus Roberto Martinez. "Nu kunnen we zien of de anderen klaar zijn om hun rol over te nemen. Ciman heeft genoeg ervaring en ik ben benieuwd naar Boyata en Kabasele."

Leander Dendoncker wordt vanavond getest als verdediger.

Laten we nu net bij die laatste twee onze twijfels hebben. Zowel Boyata als Kabasele hebben zich nog niet kunnen doorzetten. Daarnaast zag Martinez ook nog Michy Batshuayi en Radja Nainggolan uitvallen. Voor die laatste een serieuze domper nu hij nog eens opgeroepen was.

Aanvallend zal Martinez waarschijnlijk zijn vertrouwde drietal aan de aftrap brengen, om dinsdag dan meer rust in te bouwen. Lukaku, Hazard en Mertens mogen proberen de ambitieuze Mexicanen een slag toe te brengen. "Dat Mexico de bal wil? Wij willen die ook, want dan zijn we gevaarlijk", lachte Hazard.

Volg België - Mexico live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.