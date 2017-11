Will Still doet het quasi perfect: vierde winst op rij voor Lierse

door Johan Walckiers

Lierse won met 1-2 op het veld van Tubeke

Foto: © photonews

Lierse heeft de tweede periode met een overwinning ingezet. De toch wel moeilijke verplaatsing naar Tubeke - vraag het maar aan een aantal andere topclubs uit 1B - werd winnend afgesloten met 1-2. Voor beginnend trainer Will Still de vierde zege in zes matchen.