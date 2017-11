Union komt winnend uit bitsig duel met Westerlo, wedstrijd zelfs even stilgelegd

Westerlo was in de eerste helft de betere ploeg, maar kon geen te grote kansen afdwingen. En als het eens lukte, was doelman Kudimbana goed bij de les. In de tweede helft kreeg Union zelfs een uitgelezen kans om op voorsprong te komen na handspel van Heymans, maar Kristof Van Hout pakte de elfmeter.

In de tweede helft werd het duel bitsiger en bitsiger. Een kwartier voor tijd moest de wedstrijd stilgelegd worden nadat Westerlo-supporters bier gooiden op Peyre. Intussen had Ferber de bezoekers wel al op voorsprong gekopt. Westerlo probeerde het nog met een slotoffensief, maar kwam niet tot scoren.