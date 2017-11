Vercauteren en Cercle zetten Beerschot Wilrijk stevig met de voeten op de grond

Cercle Brugge mikt met Franky Vercauteren resoluut op de tweede periodetitel en kreeg met Beerschot Wilrijk meteen een serieuze test. De Ratten haalden vorige week nog de eerste periodetitel binnengehaald.

Wedstrijd meteen gedaan

Misschien woog dat nog wat door, want Beerschot Wilrijk begon slap aan de partij. Het balbezit én de kansen waren meteen voor Cercle, dat via een schicht van Xavier Mercier al snel verdiend op voorsprong kwam. En Beerschot Wilrijk? Dat miste met Messoudi, Placca en Van den Bergh enkele vaste basisspelers en kon amper een vuist maken.

Na goed 25 minuten was de wedstrijd eigenlijk al gedaan. Diarra ging aan de schouder van een doorgebroken man hangen, rood en strafschop was het verdict. De Belder mist niet. Een blessure van Prychynenko verprutste de wedstrijd helemaal. Bij Beerschot Wilrijk duurde het maar liefst vier minuten eer zijn vervanger klaar stond. Genoeg tijd om Crysan te laten scoren op aangeven van Mercier.

Wereldgoal Crysan

Bij Beerschot Wilrijk zakte de moed helemaal in de schoenen toen diezelfde Crysan, alweer op aangeven van uitblinker Mercier, met een wereldgoal de 4-0 op het bord zette. Het werd nog bijna 5-0 voor de rust, maar een kopbaldoelpunt werd nog afgekeurd.

Over de tweede helft kunnen we wel heel kort zijn. Beide teams vonden het welletjes en er kwam amper doelgevaar. Crysan moest wel nog naar de kant met een blessure na een zware ingreep van Guillaume François. Voor het overige hopen we voor Beerschot Wilrijk dat het aan decompressie lag. Cercle begint uitstekend.