Tactisch nog niet helemaal klaar? Dan nu graag een reactie, Rode Duivels! "Japan heeft veel lef getoond"

“Neen, ik ga niet van systeem veranderen omwille van wat er de voorbije 24 of 48 uur is verteld allemaal”, aldus bondscoach Martinez. “We hebben een plan klaar en zijn volop aan het experimenteren en uitproberen.”

“We zijn nu tactisch nog niet helemaal klaar. Daarvoor hebben we de matchen tegen Mexico en Japan ook ingelegd. Teams uit andere confederaties. Dat is belangrijk met oog op het WK, dan moeten we helemaal klaar zijn.”

Japan heeft er een erg goede kwalificatiecampagne opzitten

“En Japan? Dat is een erg interessante tegenstander. Ze hebben er een prachtige WK-kwalificatiecampagne opzitten en het is een heel goed team met een prima attitude. Tegen Brazilië hebben ze veel lef getoond, met hoge druk. We zullen klaar voor hen moeten zijn.”

Ook Thomas Meunier is onder de indruk: “Japan is een team met veel snelle spelers. Ik heb ze tegen Brazilië zien spelen en het was verre van slecht. Ze kunnen op het WK ook zeker iets laten zien, wij willen er nu ons volledig tegen geven. Ik verloor in 2013 mijn 2e cap tegen hen, nu wil ik graag eens winnen.”

