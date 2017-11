Charleroi legt alle pijnpunten van KV Mechelen bloot, videoref grijpt perfect in

Mechelen had wel wat problemen in Charleroi, ondanks de goeie bedoelingen. Op het middenveld werd de bal slag om slinger ingeleverd in de eerste helft. Een slimme Benavente, die meestal tussen de verdedigende buffers Filipovic en Schoofs en de aanvallende middenvelder Rits acteerde, maakte daar gebruik van.

Na een dik kwartier luidde balverlies van Cobbaut het openingsdoelpunt in. Benavente begon zijn actie van ver, maar De Witte bleef wijken. Uiteindelijk belandde de bal via de vingertoppen van Coosemans bij Rezaei die binnentikte. Volgende probleem bij de bezoekers: Matthys kwam amper in het stuk voor en Croizet lukte geen enkele actie.

Beer in de verdediging

De beste kans voor Mechelen kwam van de voet van Schoofs, die een afwaaiende bal in één tijd op de paal schoot. Achterin stond Dessoleil met autoriteit te verdedigen; een beer in zebrakostuum. En voorin vormden Baby en Lukebakio wel een constante dreiging, waardoor het blok dat Jankovic neerzette wel héél laag moest gaan staan.

Na de pauze werd Bandé er onmiddellijk opgeworpen voor de slappe Croizet. En de jongeling zorgde meteen voor wat gevaar. Maar het probleem was hem bereiken. De opbouw van Malinwa kon op z'n minst 'onzorgvuldig' genoemd worden. Charleroi zag het allemaal graag gebeuren en wachtte rustig de gebeurtenissen af.

Terecht rood na raadplegen videoref

Maar die namen een kwalijke wending voor Mechelen. Bij een tegenaanval trapte Schoofs Lukebakio aan en na het raadplegen van de videoref trok Lambrechts resoluut rood uit zijn achterzak. Een meer dan terechte beslissing!

En met tien werd het helemaal moeilijk. De kansen waren eerder nog voor Charleroi, maar Benavente verzuimde om de 2-0 op het bord te zetten. Bijna brak hen dat nog zuur op toen Bandé kon koppen, maar Penneteau stond sterk te keepen. Bandé zorgde dus voor twee van de drie kansen voor KV. In de slotfase zorgde Rezaei met een schitterende krul nog voor de 2-0.