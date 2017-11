Invaller Limbombe nekt Eupen vlak voor tijd na teleurstellende wedstrijd

Voor beide ploegen stond er toch wel wat op het spel. Antwerp kon zijn plaats in de top zes behouden en versterken, maar ook Eupen kon van de laatste plaats weg geraken. Bij Eupen mocht Van Crombrugge opnieuw onder de lat plaats nemen. Voor het overige weinig verrassingen in het elftal van de nieuwe coach Claude Makelélé.

Antwerp moest het stellen zonder enkele sterkhouders. Zo ontbraken onder andere Owusu, Oulare, Arslanagic en Sall in de selectie. Buta kreeg nog eens het vertrouwen en ook Jaadi mocht zich opnieuw bewijzen in het elftal. Dequevy en Limbombe begonnen op de bank.

Op het veld van Eupen altijd spektakel, maar daar was in de beginfase niets van te merken. In het eerste half uur moesten beide doelmannen niet aan het werk. Enkel een knal van Schouterden ging staalhard tegen de paal. Dat was de enige opwinding in het eerste half uur. Kansen dus bijna nul, maar slechte passing en fouten eens te meer. Antwerp had er op 20 minuten al tien nodig.

Vlak voor de pauze toch een tweede keer Eupen, maar evenveel keer stond het doelhout in de weg. Zowel Schouterden als Ocansey knalden voorbij Bolat, maar steeds stond de paal en de lat in de weg. Antwerp stelde daar werkelijk niets tegenover. Een paar slappe afstandsschoten en dat was het.

Wel meteen opschudding in de tweede helft. Schouterden kon bijna scoren na 26 seconden, maar zijn knal ging voorlangs. Bij de bezoekers zat er nog steeds geen voetbal in het spel en dit ondanks dat Eupen de laatste drie wedstrijden tien doelpunten slikte. Zelfs kansen krijgen was precies een onmogelijk opdracht voor de Great Old.

Hairemans schoot de supporters van Antwerp wakker door eerst een knal op de paal, maar wie beterschap had verwacht kwam bedrogen uit. Het was enkel Hairemans die voor gevaar bleef zorgen bij de bezoekers.

Vlak voor tijd kreeg Eupen toch nog een ijskoude douche nadat invaller Limbombe op aangeven van Ardaiz Van Crombrugge van dichtbij te grazen neemt. Door de 0-1 nederlaag blijft Eupen laatste in de stand. Antwerp daarentegen blijft steviger in de top zes in het klassement.