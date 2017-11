Beerschot-Wilrijk pakt 0 op 6 in tweede periode na nederlaag tegen OH Leuven in beklijvende pot voetbal

Beerschot-Wilrijk én OH Leuven moesten winnen op speeldag 2

Evenwichtige eerste helft

Aguemon de held van OHL met twee goals

Hoffer geeft Kielse Ratten hoop, gelijkmaker valt niet

Zowel Beerschot-Wilrijk als OH Leuven waren de tweede periode met een afknapper begonnen. De Mannekes verloren zwaar op het veld van Cercle Brugge, de Leuvenaars lieten zich tegen Roeselare de kaas deels van het brood stelen.

Van moeten & Van moeten

Op speeldag 2 was het - de 6 op 6 van Lierse indachtig - voor beide teams dan ook extreem handig om een eerste driepunter mee te grissen. Bij de thuisploeg was Placca terug van interlandverplichtingen, terwijl Prychynenko opnieuw in de verdediging kon plaatsnemen. Messoudi en Pietermaat waren twee van de vele geblesseerden, bij de bezoekers was Persoons geelgeschorst.

Fessou Placa kwam met het nodige vertrouwen terug: hij scoorde nog een hattrick voor zijn land vorige week. Zijn eerste kans op het Kiel kopte hij van dichtbij net naast, ook na de pauze kwam hij een paar keer erg dicht bij een doelpunt. In een verder vrij evenwichtige eerste helft werd niet gescoord, al hadden vooral de bezoekers flink wat corners: 0-8 bij de koffie.

Leuvense Storm & Aguemon

Na de pauze kwam er wat meer ruimte in diverse linies en dat zorgde voor een opwindende tweede helft. Waarbij ook het scoreverloop plots als een tierelier ging. Aguemon kon van hoekschop tien voor de Leuvenaars wel iets maken door quasi vanop de doellijn in de herneming de 0-1 te maken.

Even later ging Storm over het been van Prychynenko en kon Aguemon er vanop de stip 0-2 van maken. Romo redde in eerste instantie nog, maar de Leuvense flankspeler was bij de pinken om de rebound zelfs te netten.

Spanning & Suspens

Storm, Casagolda & co belegerden het doel van Romo en de 0-3 was even dichtbij. Het sein voor Marc Brys om een dubbele wissel uit te voeren en wat vers bloed tussen de lijnen te pompen. Hoffer kon alleen op doel af en de aansluitingstreffer scoren.

Aguemon kreeg nog een paar goede kansen om zijn hattrick te vervolledigen en zag een doelpunt afgekeurd worden, aan de overkant stuitte Placca op Gillekens, terwijl Schuermans ook een bal van de lijn wist te redden. Aan de 1-2 veranderde het niets meer, waardoor Beerschot-Wilrijk met 0 op 6 aan de tweede periode begint en OH Leuven vier punten bezit.