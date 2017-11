Bibberen en beven in het Guldensporenstadion, maar De Boeck ontsnapt met zege

Het was in Kortrijk uitkijken hoe Glen De Boeck zijn pionnetjes zou neerzetten in zijn eerste wedstrijd op de bank in het Guldensporenstadion. Hij koos voor een platte 4-4-2 met centraal voorin Chevalier en Perbet. Die laatste was nog steeds op zoek naar zijn eerste doelpunt voor de Kerels.

Bij STVV koos De Roeck, als we die twee maar niet door elkaar halen, voor de gekende 4-3-3 met Legear opnieuw in de basis. De blonde winger van STVV zou in de eerste helft meteen alle aandacht naar zich toe. Hij was zonder meer de beste man op het veld voor de koffie, maar er was dan ook amper wat te beleven.

Of toch? Ondanks dat STVV de betere papieren leek te hebben, was het Kortrijk dat op voorsprong kwam. Goutas struikelde tegen z'n ex-club en legde zo de 1-0 op een dienblad voor Jérémy Perbet die zo z'n allereerste doelpunt voor Kortrijk lukte. Hij dook net niet het publiek in.

1-0 bij de rust dus en vooral hoop op beterschap, want goed voetbal kregen we niet te zien. Ook de tweede helft begon matig, maar Azouni kon op aangeven van een uitstekende Chevalier de 2-0 op het bord zetten met een mooie knal in de hoek.

Daarna was het opnieuw aan Legear om alle aandacht op te eisen. Hij ging makkelijk neer in de zestien en smeerde Rougeaux zo een tweede gele kaart én een penalty aan. Legear ging achter het leer staan, maar trapte te centraal. Nu was het aan Kaminski om het publiek in te duiken van vreugde.

Dol slot

Kortrijk met tien en STVV begon risico's te nemen. Met een pracht van een pas bracht De Smet Chevalier voor Pirard en die twijfelde niet. 3-0 en boeken toe. Of toch niet? In twee dolle minuten scoorde STVV twee keer. Ouali kreeg een bal op de paal ongelukkig tegen zich en scoorde zo tegen zijn eigen ploeg. Teixeira frommelde een corner tegen de touwen. Het werd nog heet, maar De Boeck zag zijn team toch met een 3-2 zege wegkomen van de laatste plaats.