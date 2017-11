Drie rode kaarten, maar geen winnaar in zoutloze match tussen Standard en Oostende

Na welgeteld tien seconden testte Bjelica thuisdoelman Ochoa met een schotje, maar dat was ook het enige wat er de eerste 20 minuten te beleven viel. Daarna zorgden twee rode kaarten voor de nodige beleving. Eerst kreeg Capon halverwege de eerste helft rood na een drieste ingreep op Mpoku.

Standard begon te drukken en versierde enkele kansjes. Dutoit had de nodige moeite met het schot van Laifis, de poging van Marin ging voorlangs. Maar niet veel daarna viel ook de thuisploeg met zijn tienen. Edmilson mocht net als Capon meteen gaan douchen nadat hij zich revancheerde. Dom, erg dom.

Ook met 10 tegen 10 viel er weinig te beleven op Sclessin. Vijf minuten voor de pauze stak ook Oostende eens de neus aan het venster. Musona trapte hard en rakelings naast na een hoekschop. De ruststand was 0-0 na een wel heel erg matige eerste helft.

Akpala voorlangs

Sa Pinto verving tijdens de pauze een bleke Carlinhos voor Ndongala, maar de eerste kans was voor Oostende. Akpala schoot een mooie kans voorlangs. Maar ook in de tweede helft waren er te veel foutjes langs beide kanten om aanspraak te maken op uitgespeelde kansen.

Kansen waren er nog nauwelijks, de slordigheden stapelden zich op. Maar ook een kwartier voor tijd kregen we in de tweede helft geen enkel schot binnen het kader. De derde rode kaart van de avond, die kwam er wel. Vandendriessche kwam veel te laat op Ndongala en Laforge twijfelde niet.

Pijn aan de ogen

Er kwam dan toch werk voor Dutoit. Mpoku - het enige lichtpuntje in deze match - zette zich goed door, maar het bezoekende sluitstuk stond pal. Het was de enige benoemenswaardige kans in een barslechte tweede helft.

De poppetjes gingen tien minuten voor tijd nog aan het dansen na een overtreding van Gano. Alle spelers op een hoopje, Sa Pinto kwam ter hulp en kalmeerde. Standard drong nog aan.

De beste kans kwam er nog via het hoofd van Ndongala, maar doelpunten kwamen er niet meer. Oostende morst na drie overwinningen op rij opnieuw met punten, maar zal wellicht gelukkig zijn met een puntje in Luik.