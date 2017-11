Gevaarlijke Dejaegere en uitsluiting van Mpati luiden ruime derbyzege in voor Gent

Grote verrassing aan de Lokerse zijde: Juan Pablo Torres, die voor deze wedstrijd welgeteld één speelminuut op zijn teller had, mocht starten. Bij Gent was Moses Simon weer helemaal hersteld van zijn voetblessure.

Beauty van Dejaegere

Over de eerste helft kunnen we vrij kort zijn, want van spektakelvoetbal of een rasechte derbysfeer was helemaal geen sprake. Een uitstekende kans kwam er wel na zeven minuten, toen De Ridder in een twee-tegen-tweesituatie van ver schoot en zijn poging op de paal zag spatten.

Gent maakte weinig klaar, tot Dejaegere net voor de rust plots een verandering maakte aan het scorebord. Op een corner kon hij met een spectaculaire omhaal hard tegen de netten schieten.

Rode ondergang

Iedereen kwam tegen 100% uit de kleedkamer. Niet zo zeer qua voetballend vermogen, maar qua intensiteit. In de eerste tien minuten deelde Visser drie gele kaarten uit, waaronder de tweede voor Mpati. Lokeren stond met tien nog voor een aartsmoeilijke opdracht.

De Waaslanders hielden met een man minder echter nog even degelijk stand... Tot de dam helemaal brak. Na slecht uitverdedigen kon Dejaegere Kalu vrijspelen op rechts en die schoof de bal onder Verhulst. Tien minuten later deed Gigot met een kopbal aan de tweede paal helemaal de boeken toe.

Gent pakt zo zijn tweede uitoverwinning van het seizoen en komt op drie punten van de top zes halverwege het seizoen. Lokeren blijft met een wrang gevoel achter op de twaalfde plaats.