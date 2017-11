Lokeren en Gent sluiten heenronde af met klassieke Oost-Vlaamse derby

Halverwege het seizoen stonden de twee rivalen zelden zo dicht bij elkaar. Plaatsen elf en twaalf, allebei met zestien punten. Hoogspanning is gegarandeerd op Daknam.

Blessurenieuws

Uit het Gentse kamp komt positief blessurenieuws: Simon, die de interlands van Nigeria nog liet schieten door een voetblessure, is speelklaar. Ook Kalu en Esiti konden weer voluit trainen. Enkel Mitrovic is onzeker, de verdediger kreeg een inspuiting in zijn enkel.

Bij Lokeren moeten ze het nog steeds stellen zonder kapitein Overmeire, volgende week laat hij opnieuw scans van zijn adductoren nemen. Rassoul zal vermoedelijk zijn plaats innemen.

Volg Sporting Lokeren - AA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.