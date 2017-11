Vroege klassegoal Pozuelo brengt Genk (even?) in top-6, Essevee blijft verweesd achter

Beide teams wilden winnen om in top-6 terecht te komen

Pozuelo trapt Genk meteen op voorsprong

Zulte Waregem probeert, maar kan niet scoren

Genk acht matchen ongeslagen, 3 op 21 voor thuisploeg

Zulte Waregem en Racing Genk hadden na 14 speeldagen evenveel punten weten te vergaren, maar wilden van hun negentien eenheden graag een aantal boven de twintig maken. Temeer ze daarmee ook opnieuw in de top-6 zouden plaatsnemen, voor beide teams toch wel het doel dit seizoen.

Francky Dury moest een aantal spelers missen door blessures en posteerde daarom Sandy Walsh als verdedigende middenvelder tegen Pozuelo en Malinovskyi. "Hij kent die mannen van bij Genk nog, dus hij moet dat kunnen", aldus de oefenmeester vooraf over de ex-Genkenaar.

Pozuelo na de beste/enige topcombinatie van de match

De Limburgers deden het met 1 spits - Ingvartsen. Buffel begon nog eens in de basis, bij Essevee stond Saponjic in de spits en werd Olayinka nog gespaard. Nog voor de match goed en wel begonnen was had Racing Genk de 0-1 al gemaakt, na een - het moet gezegd - heerlijke voorbereiding.

Alejandro Pozuelo was de afwerker van dienst, op een prima aflegger van Uronen. En zo de Limburgers op rozen, want in de voorbije uitwedstrijden konden ze ook twee keer een clean sheet voorleggen. De organisatie van de Smurfen was ook aan de Gaverbeek prima.

Genk top-6 binnen

En toch kreeg ook de thuisploeg kansen. Saponjic viseerde de paal met een afstandsknal, na de koffie konden Baudry, Saponjic en Hamalainen van dichtbij allen niet doelgericht afwerken. Aan de overkant werd er met de omschakelingsmomenten te weinig gedaan om de match snel monddood te maken.

Spanning tot op het einde van de wedstrijd dus, maar geen doelpunten meer in een verder niet echt indrukwekkende pot voetbal. Zulte Waregem heeft 3 op 21 en heeft werk aan de winkel richting Nice en play-off 1, Genk is al acht(!) matchen ongeslagen en komt de top-6 (even) binnen.