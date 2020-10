Pijnlijk: Real Madrid gaat onderuit tegen nieuwkomer Cadiz

Het net gepromoveerde Cadiz heeft Real Madrid met verstomming geslagen door met 0-1 te winnen in Bernabeu. Bovendien was de zege niet eens zo onverdiend.

Anthony Lozano scoorde na een kwartier het enige doelpunt van de wedstrijd. Het is de eerste keer in bijna 30 jaar dat Cadiz kan winnen tegen Real Madrid.

De troepen van Zinedine Zidane domineerde het balbezit in de eerste helft maar kwamen slechts tot twee schoten in het doelkader van Cadiz. Daarbij kwam Jovic tot scoren maar het doelpunt werd afgekeurd na buitenspel van Benzema eerder.

In het slot trof Benzema de dwarsligger maar Real kon hun eerste nederlaag in 15 wedstrijden niet afwenden.

Cadiz blijft verder borduren aan hun fantastische eerste seizoen terug in het hoogste niveau in Spanje. Door de overwinning komen ze mee met Real Madrid aan de leiding in de Spaanse competitie met 10 punten.

Eden Hazard is nog steeds geblesseerd en bleef op de tribune.