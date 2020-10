Hazard viert comeback met doelpunt bij Real Madrid, dat eenvoudig wint van Huesca

In Madrid halen ze opgelucht adem. Eden Hazard stond voor het eerst sinds augustus aan de aftrap van een wedstrijd en wist meteen te scoren. Na een uur mocht de Rode Duivel naar de kant, ditmaal zonder blessure.

Op basis van de rangschikking had Real Madrid op voorhand niets te vrezen van SD Huesca. De Promovendus stond na 7 speeldagen op een degradatieplaats met 5 punten. Real Madrid kon bij een overwinning naar de leidersplaats springen.

Het is niemand minder dan Eden Hazard die de score opent voor Real Madrid. De Rode Duivel neemt de bal mooi mee en haalt dan uit vanop zo'n 25 meter. Zijn schot verdwijnt zeer mooi in doel, een gedroomde comeback voor de Rode Duivel.

🔥 | Eden Hazard inscrit une frappe sublime pour sa première titularisation en LaLiga cette saison ! 😍🇧🇪#RealMadridHuesca pic.twitter.com/7QrWsMijVz — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) October 31, 2020

Niet veel later staat het 2-0 via Karim Benzema, nog maar het tweede doelpunt van de Franse spits dit seizoen.

In de tweede helft rondt Valverde een mooie aanval af van Real Madrid. Via Hazard en Benzema komt de bal bij de Uruguayaanse middenvelder, zijn gekruist schot gaat laag in doel.

Geen clean sheet voor Courtois

Na 60 minuten zit de wedstrijd van Hazard. Vinicius Junior komt in zijn plaats. Spijtig genoeg voor die andere Rode Duivel bij Real Madrid, Thibaut Courtois, zit er geen clean sheet in. Na een voorzet van Rafa Mir kan David Ferreiro aan de twee paal van dichtbij scoren.

Maar bij 3-1 is het nog niet gedaan want Benzema kan nog eens scoren nadat de bal met het hoofd wordt afgelegd door Rodrygo.

In de blessuretijd laat Rodrygo na om een vijfde doelpunt te scoren. Real Madrid was met 4 spelers mee tegenover 1 Huesca-verdediger maar de Braziliaanse winger speelt het slecht uit waardoor de wedstrijd toch eindigt op 4-1.