LIVE: Martinez zet Van der Heyden, Trossard, Foket en Januzaj aan de aftrap

't Is de laatste kans voor enkele spelers om zich te bewijzen richting WK. De plaatsjes zijn immers nog steeds duur. Naast de vaste kern zijn er nog zo'n 4-5 beschikbaar. Anderen moeten zich dan weer tonen om eventuele blessures te kunnen opvangen.

Eén man die we vanavond zo goed als zeker aan het werk zien, is Wout Faes. Nog matuurder geworden in Frankrijk, nog meer leider. En voor hem ligt de weg open bij een goeie prestatie. Boyata is blessuregevoelig en Faes ligt in de balans met hem als back up voor Toby Alderweireld.

En wie nog? Adnan Januzaj miste het EK, maar krijgt veel lof in Spanje. Met zijn technische kwaliteiten zou hij iets moeten kunnen bijbrengen. Iets wat ook geldt voor Yari Verschaeren. Die leek twee jaar geleden al een certitude te gaan worden, maar stagneerde wat. Dit seizoen doet hij het goed bij Anderlecht en de bondscoach wil hem aan het werk zien.

Charles De Ketelaere heeft dan weer iets recht te zetten na zijn mindere match tegen Ierland. Sambi Lokonga zal waarschijnlijk ook eens minuten krijgen, net als Sebastiaan Bornauw.

Als u denkt dat onze Rode Duivels zich gaan laten verrassen door Burkina Faso, kan u daar al een aardige duit mee verdienen. Winst van de Afrikanen vanavond betekent dat u bij betFIRST 24 keer uw inzet krijgt uitgekeerd... Ga via deze link eens kijken.