LIVE België-Egypte: Debast krijgt de voorkeur op Dendoncker

De bondscoach liet gisteren nog weten dat er geen conclusies getrokken moeten worden uit de opstelling van deze namiddag tegen Egypte. Toch mag u er zeker van zijn dat die quasi 90 procent dezelfde zal zijn als voor de eerste groepswedstrijd tegen Canada.

Achteraan is het kiezen tussen Debast en Dendoncker om rechts naast Alderweireld te spelen. Als wij een gokje mogen wagen: Dendoncker. Links vervangt Theate de nog geblesseerde Vertonghen. Die geraakt wel fit voor de match tegen Canada, maar vandaag worden er nog geen risico's met hem genomen.

Op het middenveld vinden we Witsel, Tielemans en De Bruyne terug. Er wordt gespeculeerd over Onana, maar de kans is groot dat Martinez hem als joker achter de hand houdt. Hij gaat Tielemans nu niet ineens op de bank zetten.

Eden Hazard krijgt een uur speeltijd om zijn fitheid te bewijzen. Vooraan mag Batshuayi waarschijnlijk starten, maar Openda zal ook minuten krijgen. Op de flanken is Carrasco een zekerheid en wordt het nog kiezen tussen Meunier en Castagne, maar die laatste heeft een streepje voor qua fitheid.

