LIVE: Tedesco gaat voor continuïteit tegen Duitsland, maar wijzigt wel één verrassende naam

Bondscoach Domenico Tedesco slechts twee wijzigingen door in zijn basiself. Daar is wel één verrassende naam bij. Na een teleurstellende prestatie tegen Zweden wordt Leandro Trossard vervangen door Orel Mangala. Koen Casteels staat uiteraard in doel.

Prono Duitsland - België

Duitsland wint Gelijk België wint

Duitsland wint Gelijk België wint 40% 40% 20% Populairste 0-2

(1x) 2-2

(1x) 3-1

(1x)

Vergelijking Duitsland - België

Onderlinge duels gewonnen