Een eerste helft vol gemiste kansen maar Rode Duivels winnen wel vlot van Luxemburg en kunnen met vertrouwen naar EK

De Rode Duivels hadden zoals verwacht geen problemen met Luxemburg in de uitwuifwedstrijd voor het EK. De Belgen wonnen met 3-0 van onze buren. Lukaku wist tweemaal raak te trekken, Trossard legde de score vast.

Vizier niet goed afgesteld

Met vertrouwen richting het EK trekken, dat was vooraf het doel van de laatste oefeninterland van de Belgen. Met Luxemburg als tegenstander zou dat voor de Rode Duivels geen probleem mogen zijn.

En dat werd al na enkele minuten duidelijk toen De Bruyne met een botsende volley al meteen de reflexen van Moris testte. De doelman van Union stond echter goed op te letten en ranselde de bal uit zijn doel.

Het was het startsschot van een kansenfestival maar het vizier van de Duivels stond niet goed afgesteld. Zo faalde Lukaku oog in oog met Moris maar konden ook Trossard en Onana konden niet voor het openingsdoelpunt zorgen. Ook achterin liep het niet van een leien dakje want Meunier viel geblesseerd uit.

Lukaku breekt de ban

Op slag van rust was het dan toch raak voor België. In de omschakeling trok Lukaku zich op gang. In de 16 ging Mahmutovic aan de noodrem hangen waardoor de Poolse scheidsrechter van dienst naar de stip wees. Geen discussie ditmaal, Lukaku zette zich zelf achter de bal om te scoren.

Na tien minuten in de tweede helft tankte Lukaku nog wat meer vertrouwen. Na een zoveelste dribbel van Doku richting achterlijn vond hij nu wel de Roma-spits met zijn pass voor doel. Lukaku mocht de bal van dichtbij binnen tikken.

Enkele minuten later wees Lukaku naar Doku waar hij de bal graag wou krijgen in de 16. De pass van Doku kwam er maar Lukaku kon Moris van dichtbij niet verschalken voor zijn derde van de avond.

Trossard legt eindscore vast

Wie uiteindelijk wel nog op het scorebord kwam was Leandro Trossard. De Arsenal-speler controleerde een lange bal van Faes in de 16 om vanuit de draai de 3-0 tegen de touwen te schieten.

© photonews

Getest zijn de Belgen niet tegen Luxemburg en dat was wellicht ook niet het doel van bondscoach Tedesco. De automatismen voorin wat bijschaven zal ongetwijfeld wel geloond hebben na de tal van gemiste kansen in de eerste helft. Met twee overwinningen en twee clean sheets trekken de Duivels naar Duitsland voor het EK.