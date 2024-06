Héél magere winst, maar De Bruyne scoorde wel in zijn 100ste... Eén zaak is meer dan duidelijk: Lukaku is onmisbaar

De Rode Duivels hebben met 2-0 gewonnen van Montenegro. Uiteraard speelden ze niet voluit en wilden ze vooral blessures vermijden. Kevin De Bruyne scoorde in zijn 100ste interland en was daar best blij mee. Maar als we één conclusie mogen trekken: laat in godsnaam Romelu Lukaku fit blijven!

De opstelling getuigde al niet van al te veel goesting in dit duel. Van de zekerheden die op het EK zullen spelen, stonden De Bruyne en Onana op het veld. Lukaku stond zelfs niet op het blad. Een oefenmatch zoals je er vroeger zag in de voorbereiding van de eersteklassers op het seizoen.

Carrasco vergeet af te werken, net als Openda

Het niveauverschil - zelfs met een veredeld B-elftal - was ergens te vergelijken met een vierdeklasser tegen een eersteklasser. Het belangrijkste was: Kevin De Bruyne in zijn honderste interland ongeschonden uit de strijd laten komen. En als het mogelijk was nog een monsterscore voor het vertrouwen te laten noteren. Dat eerste kregen we, dat tweede absoluut niet;

Na tien minuten was het wel duidelijk dat dit Montenegro nooit een probleem ging vormen. Carrasco en Vermeeren - ja, zelfs hij stond in de basis - hadden al eens gedreigd, maar het was wachten op de maestro. Carrasco had intussen wel al drie keer kunnen scoren, maar ex-Anderlecht-jeugdspeler Matija Sarkic hield hem nog twee keer van een gemaakte goal.

© photonews

De Bruyne dan maar zelf

De Bruyne probeerde het nog één keer op Carrasco, met hetzelfde resultaat. Het moet ook gezegd, de Montenegrijnse doelman Matija Sarkic speelde de match van zijn leven. De 26-jarige speelde trouwens het grootste deel van zijn jeugd bij Anderlecht. De Muur van Montenegro hield ook nog Openda van een goal.

Twee minuten voor rusten: Sarkic ging ineens overmoedig doen en kwam uit zijn zestien om een bal te onderscheppen. Die viel voor de voeten van KDB en inderdaad: de maestro deed het zelf. 1-0 bij de pauze.

Lukaku onmisbaar

We durven denken dat het anders was gelopen met Romelu Lukaku op het veld. Die komt tegen Luxemburg wel in actie en het verschil zal duidelijk zijn. Openda is een counterspits. Bij de rust wisselde Tedesco zes man. De Bruyne mocht ook gaan rusten, net zoals Onana, die andere onmisbare.

Witsel werd er eens pijnlijk afgelopen door Osmaljic, de spits van Preston North End. Dat baart toch zorgen om met hem in een viermansverdediging te gaan spelen. Maar voor de rest was het hetzelfde als in de eerste helft, behalve dat KDB natuurlijk niet meer op het veld stond.

En geen van de jonge Duivels, ook Doku niet, kon zich door de stugge verdediging slingeren. Nogmaals: met Lukaku is het een ander verhaal. Want een voorzet trappen op de knikker van Openda is niet meteen een optie. In de slotfase lokte Doku nog een penalty uit en scoorde Trossard na wat gebakkelei met Openda voor de strafschop.

Een magere overwinning tegen een zwakke tegenstander, maar Tedesco zal eens de schouders ophalen. Voor hem waren dit toch onwelkome pauzes in zijn trainingsschema.