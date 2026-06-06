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Datum: 06/06/2026 15:00
Competitie: Vriendschappelijke interlands
Speeldag: Vriendschappelijk
Stadion: Koning Boudewijn Stadion
LIVE: Rode Duivels zwaaien België uit tegen Tunesië: krijgt Vanaken zijn kans?
LIVE: Rode Duivels zwaaien België uit tegen Tunesië: krijgt Vanaken zijn kans?
Foto: © photonews

Voor de Rode Duivels staat vandaag om 15 uur de laatste opdracht op Belgische bodem op het programma. In het Koning Boudewijnstadion neemt de ploeg van bondscoach Rudi Garcia het op tegen Tunesië in de traditionele uitzwaaiwedstrijd richting het WK.

Maandag vertrekt de Belgische selectie naar de Verenigde Staten, waar volgende week het wereldkampioenschap van start gaat. Na de overtuigende prestatie tegen Kroatië wil Garcia opnieuw progressie zien. De bondscoach maakte eerder al duidelijk dat hij de oefenduels niet als vrijblijvende wedstrijden beschouwt. Ook tegen Tunesië wil hij ritme, automatismen en vertrouwen opbouwen met het oog op de eerste groepswedstrijd op het WK.

Met Vanaken in de basis?

Alle ogen zijn daarbij gericht op Hans Vanaken. De middenvelder van Club Brugge maakte tegen Kroatië indruk na zijn invalbeurt en lijkt zich nadrukkelijk in de discussie voor een basisplaats te hebben gespeeld. Garcia zou tegen Tunesië kunnen kiezen voor een technisch sterk middenveld met Kevin De Bruyne en Vanaken samen centraal.

De vraag is dan wie voor het nodige evenwicht moet zorgen. Youri Tielemans lijkt momenteel de beste papieren te hebben, al maken ook Amadou Onana en Nicolas Raskin nog kans op een basisplaats. Voor Garcia wordt het een interessante oefening om de juiste balans te vinden tussen creativiteit en controle.

Lukaku een halfuurtje

Vooraan krijgt Charles De Ketelaere mogelijk opnieuw een kans als diepe spits. Romelu Lukaku is nog niet klaar om aan een wedstrijd te beginnen en start normaal op de bank. Voor De Ketelaere is het een uitgelezen mogelijkheid om extra vertrouwen te tanken richting het WK. Op de flanken lijken Jérémy Doku en Leandro Trossard de voorkeur te krijgen.

Tunesië, momenteel 46e op de FIFA-ranking, mag dan niet de meest prestigieuze tegenstander zijn, onderschatten zullen de Duivels de Noord-Afrikanen niet. Ook voor hen is dit de laatste test voor het WK, waardoor een gemotiveerde tegenstander verwacht wordt.

Vermoedelijke opstelling België:
Courtois; Meunier, Ngoy, Theate, Castagne; Tielemans, Vanaken, De Bruyne; Doku, De Ketelaere, Trossard.

Voor de Belgische fans wordt het vooral een laatste kans om de Rode Duivels aan het werk te zien voor het vertrek naar Amerika. Voor Garcia en zijn spelers is het de ideale generale repetitie voordat het echte werk volgende week begint.

Prono België - Tunesië

België wint
Populairste
2-1
(2x)		 2-0
(1x)

Vergelijking België - Tunesië

Onderlinge duels gewonnen

3
0
0
23/06 14:00 België België 5-2 Tunesië Tunesië
07/06 20:45 België België 1-0 Tunesië Tunesië
07/06 20:45 België België 1-0 Tunesië Tunesië
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Verenigde Staten Verenigde Staten 1-0 Canada Canada
Verenigde Staten Verenigde Staten 1-0 Colombia Colombia
Qatar Qatar Geannuleerd Servië Servië
Moldavië Moldavië 0-2 Litouwen Litouwen
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Georgië Georgië 2-2 Israël Israël
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Zwitserland Zwitserland 3-4 Duitsland Duitsland
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Zuid-Korea Zuid-Korea 0-4 Ivoorkust Ivoorkust
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Colombia Colombia 1-3 Frankrijk Frankrijk
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Nederland Nederland 0-0 België België
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Qatar Qatar Geannuleerd Argentinië Argentinië
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Liberië Liberië 2-2 Libië Libië
Niger Niger 0-1 Togo Togo
Montenegro Montenegro 2-3 Slovenië Slovenië
San Marino San Marino 0-0 Andorra Andorra
Servië Servië 2-1 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
Noorwegen Noorwegen 0-0 Zwitserland Zwitserland
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Rusland Rusland 0-0 Mali Mali
Jordanië Jordanië 2-2 Nigeria Nigeria
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 1-2 Panama Panama
Haitï Haitï 1-1 IJsland IJsland
Guinee Guinee 0-1 Benin Benin
Marokko Marokko 2-1 Paraguay Paraguay
Algerije Algerije 0-0 Uruguay Uruguay
Schotland Schotland 0-1 Ivoorkust Ivoorkust
Oekraïne Oekraïne 1-0 Albanië Albanië
Oostenrijk Oostenrijk 1-0 Zuid-Korea Zuid-Korea
Engeland Engeland 0-1 Japan Japan
Nederland Nederland 1-1 Ecuador Ecuador
Burkina Faso Burkina Faso 1-1 Guinea-Bissau Guinea-Bissau
Spanje Spanje 0-0 Egypte Egypte
Senegal Senegal 3-1 Gambia Gambia
Verenigde Staten Verenigde Staten 0-2 Portugal Portugal
Argentinië Argentinië Geannuleerd Guatemala Guatemala
Argentinië Argentinië 5-0 Zambia Zambia
Brazilië Brazilië 3-1 Kroatië Kroatië
Canada Canada - Tunesië Tunesië
Mexico Mexico 1-1 België België
Verenigde Staten Verenigde Staten 2-1 Japan Japan
Verenigde Staten Verenigde Staten 0-1 Japan Japan
Verenigde Staten Verenigde Staten - Japan Japan
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Mexico Mexico 2-0 Ghana Ghana
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Nigeria Nigeria 2-0 Zimbabwe Zimbabwe
Egypte Egypte - Rusland Rusland
Ierland Ierland 1-0 Qatar Qatar
Iran Iran 3-1 Gambia Gambia
Andorra Andorra 0-1 Irak Irak
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Schotland Schotland 4-1 Curacao Curacao
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Ecuador Ecuador 0-0 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
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Japan Japan 1-0 IJsland IJsland
Zwitserland Zwitserland 4-1 Jordanië Jordanië
Tsjechië Tsjechië 2-1 Kosovo Kosovo
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Duitsland Duitsland 4-0 Finland Finland
Verenigde Staten Verenigde Staten 3-2 Senegal Senegal
Brazilië Brazilië 6-2 Panama Panama
Tadzjikistan Tadzjikistan Geannuleerd Palestina Palestina
Bulgarije Bulgarije 0-1 Montenegro Montenegro
Slovakije Slovakije 2-1 Malta Malta
Noorwegen Noorwegen 3-1 Zweden Zweden
Turkije Turkije 4-0 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Oostenrijk Oostenrijk 1-0 Tunesië Tunesië
Colombia Colombia 3-1 Costa Rica Costa Rica
Canada Canada 2-0 Oezbekistan Oezbekistan
Kroatië Kroatië 0-2 België België
Georgië Georgië 1-1 Roemenië Roemenië
Wales Wales 1-1 Ghana Ghana
Haitï Haitï 4-0 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Turkije Turkije 1-0 Kosovo Kosovo
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Mexico Mexico 5-1 Servië Servië
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Thailand Thailand 2-2 Koeweit Koeweit
Indonesië Indonesië 3-0 Oman Oman
Montenegro Montenegro 1-1 Cyprus Cyprus
Wit-Rusland Wit-Rusland 4-1 Syrië Syrië
Georgië Georgië 2-0 Bahrein Bahrein
Slovakije Slovakije 2-2 Montenegro Montenegro
Moldavië Moldavië 2-2 Bulgarije Bulgarije
Rusland Rusland 3-0 Burkina Faso Burkina Faso
Hongarije Hongarije 2-1 Finland Finland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 0-2 Malta Malta
Canada Canada 1-1 Ierland Ierland
België België 15:00 Tunesië Tunesië
Armenië Armenië 18:00 Kazachstan Kazachstan
Roemenië Roemenië 19:45 Wales Wales
Albanië Albanië 20:00 Luxemburg Luxemburg
Verenigde Staten Verenigde Staten 20:30 Duitsland Duitsland
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Australië Australië 21:00 Zwitserland Zwitserland
Engeland Engeland 22:00 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Qatar Qatar 22:00 El Salvador El Salvador
Brazilië Brazilië 07/06 Egypte Egypte
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Denemarken Denemarken 07/06 Oekraïne Oekraïne
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Marokko Marokko 07/06 Noorwegen Noorwegen
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