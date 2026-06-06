LIVE: Rode Duivels zwaaien België uit tegen Tunesië: krijgt Vanaken zijn kans?

Voor de Rode Duivels staat vandaag om 15 uur de laatste opdracht op Belgische bodem op het programma. In het Koning Boudewijnstadion neemt de ploeg van bondscoach Rudi Garcia het op tegen Tunesië in de traditionele uitzwaaiwedstrijd richting het WK.

Maandag vertrekt de Belgische selectie naar de Verenigde Staten, waar volgende week het wereldkampioenschap van start gaat. Na de overtuigende prestatie tegen Kroatië wil Garcia opnieuw progressie zien. De bondscoach maakte eerder al duidelijk dat hij de oefenduels niet als vrijblijvende wedstrijden beschouwt. Ook tegen Tunesië wil hij ritme, automatismen en vertrouwen opbouwen met het oog op de eerste groepswedstrijd op het WK.

Met Vanaken in de basis?

Alle ogen zijn daarbij gericht op Hans Vanaken. De middenvelder van Club Brugge maakte tegen Kroatië indruk na zijn invalbeurt en lijkt zich nadrukkelijk in de discussie voor een basisplaats te hebben gespeeld. Garcia zou tegen Tunesië kunnen kiezen voor een technisch sterk middenveld met Kevin De Bruyne en Vanaken samen centraal.

De vraag is dan wie voor het nodige evenwicht moet zorgen. Youri Tielemans lijkt momenteel de beste papieren te hebben, al maken ook Amadou Onana en Nicolas Raskin nog kans op een basisplaats. Voor Garcia wordt het een interessante oefening om de juiste balans te vinden tussen creativiteit en controle.

Lukaku een halfuurtje

Vooraan krijgt Charles De Ketelaere mogelijk opnieuw een kans als diepe spits. Romelu Lukaku is nog niet klaar om aan een wedstrijd te beginnen en start normaal op de bank. Voor De Ketelaere is het een uitgelezen mogelijkheid om extra vertrouwen te tanken richting het WK. Op de flanken lijken Jérémy Doku en Leandro Trossard de voorkeur te krijgen.

Tunesië, momenteel 46e op de FIFA-ranking, mag dan niet de meest prestigieuze tegenstander zijn, onderschatten zullen de Duivels de Noord-Afrikanen niet. Ook voor hen is dit de laatste test voor het WK, waardoor een gemotiveerde tegenstander verwacht wordt.





Vermoedelijke opstelling België:

Courtois; Meunier, Ngoy, Theate, Castagne; Tielemans, Vanaken, De Bruyne; Doku, De Ketelaere, Trossard.

Voor de Belgische fans wordt het vooral een laatste kans om de Rode Duivels aan het werk te zien voor het vertrek naar Amerika. Voor Garcia en zijn spelers is het de ideale generale repetitie voordat het echte werk volgende week begint.