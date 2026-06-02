Scorende Romelu Lukaku bezorgt de Rode Duivels dubbele opsteker richting het WK

De Rode Duivels hebben vandaag een oefenduel gespeeld in en tegen Kroatië. Ze wilden vertrouwen en ritme opdoen voor de start van het WK en zijn met glans geslaagd in die missie. Het werd 0-2 voor de Duivels, dankzij onder meer een goal van invaller Romelu Lukaku. Een hoopgevende prestatie richting het WK.

De Belgen keken de Kroaten in de ogen in het stadion van HNK Rijeka, dat een capaciteit heeft van slechts 8.000 toeschouwers. De aanwezigen zagen hoe de wedstrijd maar traag op gang kwam en dat beide teams een studieronde nodig hadden om warm te lopen.

Tielemans met de 0-1

Doku besloot Livaković een eerste keer op de proef te stellen, maar mikte recht in de armen van de Kroatische doelman. De thuisploeg reageerde via Modric. Die speelde Musa aan, maar die mikte wild over. De wedstrijd kabbelde daarna wat voort, tot we halfweg de eerste helft een drinkpauze inlasten.

Saelemakers zorgde daarna meteen voor wat vuur en Doku dwong een vrije trap af. De Cuyper trapte die te hoog. Net geen tien minuten later trok Doku - een van de beste Belgen - zich opnieuw op gang op links. De bal week verschillende keren af en viel voor de linkervoet van Youri Tielemans: 0-1. Doku bleef ook daarna de gevaarlijkste man, maar mikte opnieuw te centraal.

Courtois met een topsave

Kroatië reageerde meteen via Modric. Die probeerde het met een puntertje, dat Courtois beantwoordde met een topsave. Dit had zomaar de 1-1 kunnen opleveren. De Belgen verzuimden daarna om gevaarlijk te worden op de counter, waarna het rusten geblazen was bij 0-1.





De tweede helft begon met een stevige botsing tussen Vuskovic (ex-Westerlo) en De Ketelaere. Het leverde onze landgenoot geel op. Een salvo aan invallers bracht nieuwe energie bij Kroatië. Dat leverde bijna meteen de gelijkmaker op, maar Budimir mikt op de lat. Beide coaches besloten daarna om een nog pak wissels door te voeren.

Vanaken kopt op de lat

De wedstrijd verwaterde een beetje, totdat Hans Vanaken hoog klom. Zijn kopbal spatte uiteen op de lat. Romelu Lukaku mocht daarna zijn wederoptreden maken en werd bijna gevonden in de zestien. De corner die volgde mondde uit in een gevaarlijke voorzet van Meunier. Zo kwam het gevaar toch van de Belgen, terwijl de Kroaten onmondig waren.

We zaten ondertussen al in de laatste tien minuten met nog altijd 0-1 voor de Belgen. De Kroaten wilden opschuiven, maar konden dat slechts mondjesmaat doen.

Invaller Lukaku doet de boeken toe

Veel gevaar creëerde Kroatië niet. Pasalic besloot het dan maar zelf te forceren, maar zijn schot met links krulde net niet genoeg. De Kroaten kregen zes minuten extra tijd om nog iets aan de achterstand te doen, maar konden niet meer scoren.

Het waren de Belgen die zelfs nog op het scorebord raakten. Vanaken lanceerde Lukaku en die werkte oog in oog met de doelman goed af: 0-2. Zo boeken de Duivels toch een redelijk vlotte en deugddoende zege in Kroatië. Ook de sterke invalbeurt van Lukaku geeft de burger moed.