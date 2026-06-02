Datum: 02/06/2026 18:00
Competitie: Vriendschappelijke interlands
Speeldag: Vriendschappelijk
Stadion: Stadion Rujevica
Scorende Romelu Lukaku bezorgt de Rode Duivels dubbele opsteker richting het WK
Scorende Romelu Lukaku bezorgt de Rode Duivels dubbele opsteker richting het WK

De Rode Duivels hebben vandaag een oefenduel gespeeld in en tegen Kroatië. Ze wilden vertrouwen en ritme opdoen voor de start van het WK en zijn met glans geslaagd in die missie. Het werd 0-2 voor de Duivels, dankzij onder meer een goal van invaller Romelu Lukaku. Een hoopgevende prestatie richting het WK.

De Belgen keken de Kroaten in de ogen in het stadion van HNK Rijeka, dat een capaciteit heeft van slechts 8.000 toeschouwers. De aanwezigen zagen hoe de wedstrijd maar traag op gang kwam en dat beide teams een studieronde nodig hadden om warm te lopen.

Tielemans met de 0-1

Doku besloot Livaković een eerste keer op de proef te stellen, maar mikte recht in de armen van de Kroatische doelman. De thuisploeg reageerde via Modric. Die speelde Musa aan, maar die mikte wild over. De wedstrijd kabbelde daarna wat voort, tot we halfweg de eerste helft een drinkpauze inlasten.

Saelemakers zorgde daarna meteen voor wat vuur en Doku dwong een vrije trap af. De Cuyper trapte die te hoog. Net geen tien minuten later trok Doku - een van de beste Belgen - zich opnieuw op gang op links. De bal week verschillende keren af en viel voor de linkervoet van Youri Tielemans: 0-1. Doku bleef ook daarna de gevaarlijkste man, maar mikte opnieuw te centraal.

Courtois met een topsave

Kroatië reageerde meteen via Modric. Die probeerde het met een puntertje, dat Courtois beantwoordde met een topsave. Dit had zomaar de 1-1 kunnen opleveren. De Belgen verzuimden daarna om gevaarlijk te worden op de counter, waarna het rusten geblazen was bij 0-1.

De tweede helft begon met een stevige botsing tussen Vuskovic (ex-Westerlo) en De Ketelaere. Het leverde onze landgenoot geel op. Een salvo aan invallers bracht nieuwe energie bij Kroatië. Dat leverde bijna meteen de gelijkmaker op, maar Budimir mikt op de lat. Beide coaches besloten daarna om een nog pak wissels door te voeren.

Vanaken kopt op de lat

De wedstrijd verwaterde een beetje, totdat Hans Vanaken hoog klom. Zijn kopbal spatte uiteen op de lat. Romelu Lukaku mocht daarna zijn wederoptreden maken en werd bijna gevonden in de zestien. De corner die volgde mondde uit in een gevaarlijke voorzet van Meunier. Zo kwam het gevaar toch van de Belgen, terwijl de Kroaten onmondig waren.

We zaten ondertussen al in de laatste tien minuten met nog altijd 0-1 voor de Belgen. De Kroaten wilden opschuiven, maar konden dat slechts mondjesmaat doen.

Invaller Lukaku doet de boeken toe

Veel gevaar creëerde Kroatië niet. Pasalic besloot het dan maar zelf te forceren, maar zijn schot met links krulde net niet genoeg. De Kroaten kregen zes minuten extra tijd om nog iets aan de achterstand te doen, maar konden niet meer scoren.

Het waren de Belgen die zelfs nog op het scorebord raakten. Vanaken lanceerde Lukaku en die werkte oog in oog met de doelman goed af: 0-2. Zo boeken de Duivels toch een redelijk vlotte en deugddoende zege in Kroatië. Ook de sterke invalbeurt van Lukaku geeft de burger moed.

Opstellingen

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Kroatië Kroatië
Livaković Dominik 59' 6.0 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Gvardiol Josko 59' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 37/43 (86%)
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Vuskovic Luka 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 73/73 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
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Sutalo Josip 71' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 41/45 (91.1%)
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Perisic Ivan 71' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Kovacic Mateo 58' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 42/47 (89.4%)
  • Sleutelpasses: 1
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Modric Luka 58' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 34/42 (81%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Stanisic Josip 59' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Baturina Martin 71' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
Meer statistieken
Sucic Petar 71' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
Meer statistieken
Musa Petar 58' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 7/12 (58.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Pongracic Marin 31' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 31/33 (93.9%)
Meer statistieken
Ćaleta-Car Duje 0'  
Moro Nikola 19' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Budimir Ante 32' 6.1 -
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Pandur Ivor 0'  
Vlašić Nikola 19' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
Meer statistieken
Pasalic Mario 32' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
Meer statistieken
Jakić Kristijan 19' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 16/17 (94.1%)
Meer statistieken
Fruk Toni 0'  
Matanovic Igor 0'  
Sucic Luka 32' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Kramaric Andrej 19' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
Meer statistieken
Kotarski Dominik 31' 6.0 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Pasalic Marco 31' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 14/19 (73.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Erlic Martin 0'  
 

België België
Courtois Thibaut 90' 7.1 8
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/24 (33.3%)
Meer statistieken
Theate Arthur 90' 7.7 7
  • Nauwkeurige passes: 55/57 (96.5%)
Meer statistieken
Onana Amadou 67' 7.9 7
  • Nauwkeurige passes: 47/48 (97.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Ngoy Nathan 68' 6.7 8.5
  • Nauwkeurige passes: 26/27 (96.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
De Cuyper Maxim A 68' 7.1 6
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/25 (72%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Tielemans Youri 90' 8.0 8
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 25/31 (80.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Raskin Nicolas 79' 6.1 6
  • Nauwkeurige passes: 27/31 (87.1%)
Meer statistieken
Saelemaekers Alexis 67' 6.0 6
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Doku Jérémy 73' 6.9 7
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 4/6 (66.7%)
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De Bruyne Kevin 67' 6.4 7
  • Nauwkeurige passes: 28/35 (80%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
De Ketelaere Charles 73' 5.8 5
  • Nauwkeurige passes: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Bank
Mechele Brandon 22' 6.5 6
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
Meer statistieken
Witsel Axel 11' 6.4 6
Meer statistieken
Lukaku Romelu 17' 6.9 9
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Lammens Senne 0'  
Penders Mike 0'  
Lukebakio Dodi 0'  
Meunier Thomas 23' 6.6 6
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
De Winter Koni 23' 6.5 6
  • Nauwkeurige passes: 16/17 (94.1%)
Meer statistieken
Seys Joaquin 23' 6.5 5
  • Nauwkeurige passes: 6/12 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Moreira Diego 0'  
Vanaken Hans A 22' 7.3 6
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
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Castagne Timothy 0'  
Fernandez Pardo Matias 17' 6.4 8
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
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Herbeleef Kroatië - België

Vriendschappelijke interlands

 Vriendschappelijk
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Oezbekistan Oezbekistan 4-2 Urartu FC Urartu FC
Mexico Mexico 4-0 IJsland IJsland
Canada Canada 4-1 Colombia Colombia
Cyprus Cyprus 1-1 Faroër Eilanden Faroër Eilanden
Verenigde Staten Verenigde Staten 1-0 Canada Canada
Verenigde Staten Verenigde Staten 1-0 Colombia Colombia
Qatar Qatar Geannuleerd Servië Servië
Moldavië Moldavië 0-2 Litouwen Litouwen
Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten Geannuleerd Armenië Armenië
Georgië Georgië 2-2 Israël Israël
Cyprus Cyprus 0-1 Wit-Rusland Wit-Rusland
Hongarije Hongarije - Israël Israël
Brazilië Brazilië 1-2 Frankrijk Frankrijk
Colombia Colombia 1-2 Kroatië Kroatië
Iran Iran 1-2 Nigeria Nigeria
Benin Benin Geannuleerd Palestina Palestina
Guinee Guinee 2-2 Togo Togo
Montenegro Montenegro 2-0 Andorra Andorra
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 1-1 Panama Panama
Oostenrijk Oostenrijk 5-1 Ghana Ghana
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Libië Libië 0-0 Niger Niger
Griekenland Griekenland 0-1 Paraguay Paraguay
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Engeland Engeland 1-1 Uruguay Uruguay
Zwitserland Zwitserland 3-4 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 2-1 Noorwegen Noorwegen
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Marokko Marokko 1-1 Ecuador Ecuador
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Schotland Schotland 0-1 Japan Japan
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Mexico Mexico 0-0 Portugal Portugal
Litouwen Litouwen - Georgië Georgië
Armenië Armenië 1-2 Wit-Rusland Wit-Rusland
Colombia Colombia 1-3 Frankrijk Frankrijk
Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten Geannuleerd Faroër Eilanden Faroër Eilanden
Cyprus Cyprus 0-0 Moldavië Moldavië
Nederland Nederland 0-0 België België
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Qatar Qatar Geannuleerd Argentinië Argentinië
Costa Rica Costa Rica 0-5 Iran Iran
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Niger Niger 0-1 Togo Togo
Montenegro Montenegro 2-3 Slovenië Slovenië
San Marino San Marino 0-0 Andorra Andorra
Servië Servië 2-1 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
Noorwegen Noorwegen 0-0 Zwitserland Zwitserland
Hongarije Hongarije 0-0 Griekenland Griekenland
Rusland Rusland 0-0 Mali Mali
Jordanië Jordanië 2-2 Nigeria Nigeria
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Algerije Algerije 0-0 Uruguay Uruguay
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Mexico Mexico 1-0 Australië Australië
Japan Japan 1-0 IJsland IJsland
Zwitserland Zwitserland 4-1 Jordanië Jordanië
Tsjechië Tsjechië 2-1 Kosovo Kosovo
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Polen Polen 0-2 Oekraïne Oekraïne
Duitsland Duitsland 4-0 Finland Finland
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Tadzjikistan Tadzjikistan Geannuleerd Palestina Palestina
Bulgarije Bulgarije 0-1 Montenegro Montenegro
Slovakije Slovakije 2-1 Malta Malta
Noorwegen Noorwegen 3-1 Zweden Zweden
Turkije Turkije 4-0 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Oostenrijk Oostenrijk 1-0 Tunesië Tunesië
Colombia Colombia 3-1 Costa Rica Costa Rica
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Nederland Nederland 03/06 Algerije Algerije
Polen Polen 03/06 Nigeria Nigeria
Luxemburg Luxemburg 03/06 Italië Italië
Zuid-Korea Zuid-Korea 04/06 El Salvador El Salvador
Slovenië Slovenië 04/06 Cyprus Cyprus
Noord-Ierland Noord-Ierland 04/06 Guinee Guinee
Burundi Burundi 04/06 Equatorial Guinea Equatorial Guinea
Andorra Andorra 04/06 Liechtenstein Liechtenstein
Zweden Zweden 04/06 Griekenland Griekenland
Spanje Spanje 04/06 Irak Irak
Frankrijk Frankrijk 04/06 Ivoorkust Ivoorkust
Tsjechië Tsjechië 05/06 Guatemala Guatemala
Mexico Mexico 05/06 Servië Servië
Angola Angola 05/06 Botswana Botswana
Wit-Rusland Wit-Rusland 05/06 Syrië Syrië
Georgië Georgië 05/06 Bahrein Bahrein
Canada Canada 06/06 Ierland Ierland
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Engeland Engeland 06/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
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Brazilië Brazilië 07/06 Egypte Egypte
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Engeland Engeland 10/06 Costa Rica Costa Rica
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