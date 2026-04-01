Datum: 01/04/2026 03:00
Competitie: Vriendschappelijke interlands
Speeldag: Vriendschappelijk
Stadion: Soldier Field

LIVE: Lukebakio haalt uit met fantastisch doelpunt!

De Rode Duivels sluiten dinsdag hun Amerikaanse interlandtrip af met een oefenmatch tegen Mexico. In Chicago wacht een andere test dan tegen de VS, al wordt het voor Belgische fans vooral een nachtelijke afspraak.

Alle live matchen
Tijd   57' 54" 
Brandon Morren vanuit Chicago, VS
Discussieer live mee! Lees 15 reacties...
58
 Witsel kreeg effectief een slag in het gezicht. Er wordt geen fout of kaart voor gegeven.
57
 Opstootje op het veld omdat De Bruyne een Mexicaan gaat aanspreken over de fout, er wordt wat geduwd.
57
 Witsel lijkt een slag in het gezicht te hebben gekregen en blijft op de grond liggen. Mexico blijft aanvallen.
55
 De Duivels zijn beter in de tweede helft dan in de eerste. Toch sluipen er nog veel nonchalante momenten in het spel.
54
 Witsel knalt naast.
51
 België met balbezit nu, maar veel kan het er voorlopig niet mee doen.
48
 Wat een manier om de tweede helft te beginnen. De eerste bal tussen de palen gaat binnen. Zo kan het natuurlijk ook.
46

Goal 		Doelpunt van Dodi Lukebakio
België staat op uit de dood dankzij een fenomenaal doelpunt van Dodi Lukebakio. De winger haalt de trekker over van net buiten de zestien en krult het leer op heerlijke wijze in doel.
46
 De bal rolt opnieuw in Chicago!


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45+3
 De Cuyper met een schot. Vele meters naast doel, maar het is iets.
45
 We krijgen 4 minuten blessuretijd.
44
 De voorsprong van Mexico is gewoon heel verdiend. Deze eerste helft stond er slechts één ploeg op het veld.
40
 Veel updates over het aanvallende spel van de Belgen kunnen we niet geven. De Duivels hebben nog geen enkele poging gehad.
39
  Gele kaart voor Timothy Castagne
39
 Garcia grijpt hopelijk in bij de rust. Hier zal hij ook niet veel van leren.
33
 Dat Godts niet klaar is om Doku te vervangen is heel duidelijk. Geen enkele actie van hem lukt, steeds balverlies.
32
 Zes schoten tegen nul. Dit lijkt echt nergens op.
28
 Het is alle hens aan dek wanneer de Mexicanen erdoor geraken. Paniekvoetbal achteraan terwijl de aanval geen kans bij elkaar gespeeld krijgt. Tegen de VS geraakte België ook moeilijk op gang, maar dit ziet er toch nog een pak minder goed uit dat het begin van de vorige wedstrijd.
27
 Een schot van de Mexicanen gaat naast doel.
27
Mexico - België
24
 De eerste cooling break. Hopelijk krijgt Garcia zijn troepen op scherp gezet, want hiervoor hoeft eigenlijk niemand wakker te blijven.
22
 Het wordt pijnlijk duidelijk hoe hard België Doku nodig heeft. Zonder hem is er een enorm gebrek aan creativiteit vooraan. Ook defensief stelt het zeker niet gerust.
19

Goal 		Doelpunt van Jorge Eduardo Sánchez Ramos
Wat is dit hier allemaal? Iedereen vliegt naast de bal bij een hoekschop die Jorge Sanchez simpel kan binnenwerken aan de tweede paal. Wanneer zal Rudi Garcia harder ingrijpen op stilstaande fases?
19
 Castagne kan een prima steekpas er net uithalen! De Belgische defensie ziet af.
16
 Een fantastische bal van Quiñones wordt tussen de Belgische defensie gegeven. Alle Duivels stonden te slapen maar gelukkig ook Jimenez, die niet meer bij de bal kon.
14
 België probeert het spel iets meer over te nemen maar is nog te nonchalant in het spel.
11
  Gele kaart voor Julián Andrés Quiñones Quiñones
11
 Een echte Mexican wave wordt al snel ingezet in het stadion.
8
 KDB tot bij Lukebakio, maar zijn voorzet richting Openda wordt afgeblokt. Voorlopig kan België niet meer betekenen op offensief vlak. De afwezigheid van Doku wordt meteen gevoeld.
7
 Openda en Godts kunnen geen bal bijhouden. Op deze manier gaat er niet veel gevoetbald worden langs Belgische kant.
5
 De Duivels willen rustig en gecontroleerd spelen maar dat staat de tegenstander niet zomaar toe. Mexico zet hoog druk en is de beter ploeg in de openingsfase. Castagne wordt opnieuw te kijken gezet en een voorzet van de Mexicanen bereikt gelukkig niemand.
1
 En België komt meteen een keer goed weg! Een Mexicaan troeft Castagne af en ziet Sels nadien naar de bal grabbelen. Gelukkig rolt hij niet over de lijn.
1
 De Mexicaanse fans vinden het niet leuk als België zijn tijd neemt. De bal wordt achteraan rondgespeeld en meteen klinkt boegeroep in het stadion. Het heeft effect want de Duivels spelen het balbezit snel kwijt.
1
 We zijn eraan begonnen in Chicago!
1
 Mexico - België: 0-0
02:15
 Ondertussen zitten er toch al een hoop fans in het stadion. Vooral Mexicanen dan want veel Belgen hebben we hier nog niet gezien.
01:58
 Enkel Kevin De Bruyne en Maxim De Cuyper blijven staan. Bondscoach Rudi Garcia heeft zijn elftal fel gewijzigd.
Mexico: Johan Felipe Vásquez Ibarra - César Jasib Montes Castro - Jorge Eduardo Sánchez Ramos - Julián Andrés Quiñones Quiñones - Álvaro Fidalgo Fernández - Raúl Alonso Jiménez Rodríguez
Bank: Germán Berterame - Guillerme Ochoa - Erick Sanchez - Israel Reyes - Obed Vaargas - Richard Ledezma

België (Mexico - België)
België: Matz Sels - Maxim De Cuyper - Nathan Ngoy - Koni De Winter - Timothy Castagne - Axel Witsel - Youri Tielemans - Mika Godts - Kevin De Bruyne - Dodi Lukebakio - Lois Openda
Bank: Senne Lammens - Zeno Debast - Arthur Theate - Brandon Mechele - Jérémy Doku - Maarten Vandevoordt - Thomas Meunier - Charles De Ketelaere - Joaquin Seys - Lucas Stassin - Alexis Saelemaekers - Nicolas Raskin - Amadou Onana - Nathan De Cat
01:35
 Nu rest de vraag: wie blijft er op een werkdag tot nagenoeg 5u 's ochtends wakker om voetbal te zien? Of wie volgt het slot bij zijn ontbijt? Laat vooral iets achter in de reacties als u de Rode Duivels zal volgen tegen Mexico.

01:07
 Het regent enorm hard in Chicago. Afgelopen nacht was er een zware storm met bijhorende bliksem en donder. Laten we hopen dat het weer wat betert voor de aftrap want de arena is niet overdekt. Als het regent zullen hier weinig supporters gespaard blijven...
00:36
 Voetbalkrant.com is ter plaatste op Soldier Field, waar het momenteel iets over half zes 's avonds is. De poorten van het stadion zijn nog niet open zo'n 2,5 uur voor de wedstrijd.
00:35
 Welkom aan alle nachtuilen bij deze live van Mexico-België!

Mexico Mexico
Vásquez Ibarra Johan Felipe 6.61  
  • Nauwkeurige passes: 45/53 (84.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Montes Castro César Jasib 6.79  
  • Nauwkeurige passes: 37/43 (86%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Sánchez Ramos Jorge Eduardo 7.79  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/29 (93.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Quiñones Quiñones Julián Andrés 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 27/29 (93.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/4
Meer statistieken
Fidalgo Fernández Álvaro 6.71  
  • Nauwkeurige passes: 35/39 (89.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Jiménez Rodríguez Raúl Alonso 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 15/21 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Bank
Berterame Germán  
Ochoa Guillerme  
Sanchez Erick  
Reyes Israel  
Vaargas Obed  
Ledezma Richard  
 

België België
Sels Matz 7.1  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
De Cuyper Maxim 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 29/32 (90.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Ngoy Nathan 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 42/46 (91.3%)
Meer statistieken
De Winter Koni 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 40/48 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Castagne Timothy 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 30/37 (81.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Witsel Axel 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 38/40 (95%)
Meer statistieken
Tielemans Youri A 6.7  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/35 (74.3%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Godts Mika 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
De Bruyne Kevin 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Lukebakio Dodi 7.6  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Openda Lois 6.4  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Lammens Senne  
Debast Zeno  
Theate Arthur  
Mechele Brandon  
Doku Jérémy  
Vandevoordt Maarten  
Meunier Thomas  
De Ketelaere Charles  
Seys Joaquin  
Stassin Lucas  
Saelemaekers Alexis  
Raskin Nicolas  
Onana Amadou  
De Cat Nathan  

Vooraf

Foto: © photonews

De Rode Duivels sluiten dinsdag hun Amerikaanse interlandtrip af met een oefenmatch tegen Mexico. In Chicago wacht een andere test dan tegen de VS, al wordt het voor Belgische fans vooral een nachtelijke afspraak.

De Rode Duivels spelen dinsdag hun tweede, en daarmee ook laatste, oefenwedstrijd van de interlandbreak. Na de 2-5-overwinning tegen de Verenigde Staten spelen ze in Chicago tegen Mexico. 

Rode Duivels treffen stug Mexico in Chicago

De wedstrijd wordt afgewerkt in Soldier Field, het stadion van NFL-team Chicago Bears en MLS-club Chicago Fire. De arena biedt plaats aan ongeveer 61.500 toeschouwers en is voorlopig nog niet volledig uitverkocht.

Over de kern van de Rode Duivels valt eigenlijk niets te melden, wat positief nieuws is. Iedereen is fit en bondscoach Rudi Garcia zal net zoals tegen de VS zo'n 10 spelers wisselen in de tweede helft. Hij maakte een afspraak met de bondscoach van de tegenstander.

Mexico verloor al vier wedstrijden op rij niet en kon vorig weekend met 0-0 gelijkspelen tegen Portugal. Volgens Garcia een gesloten wedstrijd die eerder bijzonder tactisch was. Hopelijk krijgen we wat meer doelpunten te zien morgen.

Voor de Belgische fans is het een heel lastig duel. De wedstrijd zal om 20u lokale tijd gespeeld worden, maar vanwege het uurverschil is dat 4u 's nachts in België. De wedstrijd is wel live te volgen op tv, maar wie zal zijn wekker zetten?

Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved