Datum: 28/03/2026 20:30
Competitie: Vriendschappelijke interlands
Speeldag: Vriendschappelijk
Stadion: Mercedes-Benz Stadium

LIVE: Lukebakio pakt uit met heerlijk doelpunt!

De Rode Duivels beginnen zaterdag in Atlanta aan hun Amerikaanse tweeluik met een oefenmatch tegen de Verenigde Staten. In een goed gevuld Mercedes-Benz Stadium wacht meteen een stevige test.

Tijd   75' 1" 
Brandon Morren vanuit Atlanta
73
 Vervangen Christian Pulisic
Ingevallen Ricardo Pepi
73
 Zo. Nu zijn alle veldspelers vervangen bij de Rode Duivels.
73
 Vervangen Thomas Meunier
Ingevallen Timothy Castagne
72
 Vervangen Amadou Onana
Ingevallen Axel Witsel
72
 Vervangen Kevin De Bruyne
Ingevallen Youri Tielemans
71
 Vervangen Jérémy Doku
Ingevallen Mika Godts
71
 Vervangen Nicolas Raskin
Ingevallen Nathan De Cat
70
 Vervangen Weston McKennie
Ingevallen Giovanni Reyna
68

Goal 		Doelpunt van Dodi Lukebakio
Golazo van Lukebakio! De winger staat nog maar net op het veld en doet de netten al trillen. Na een prachtige dribbel krult hij de bal in de verste bovenhoek.
64
 Vervangen Tanner Tessmann
Ingevallen Alex Freeman
64
 Vervangen Timothy Weah
Ingevallen Sebastian Berhalter
64
 Vervangen Antonee Robinson
Ingevallen Max Arfsten
62
 Vervangen Brandon Mechele
Ingevallen Koni De Winter
62
 Vervangen Zeno Debast
Ingevallen Nathan Ngoy
62
 Vervangen Alexis Saelemaekers
Ingevallen Dodi Lukebakio
62
 Vervangen Charles De Ketelaere
Ingevallen Lois Openda
61
 Vervangen Maxim De Cuyper
Ingevallen Joaquin Seys
59

Goal 		Doelpunt van Charles De Ketelaere (Penalty)
De Ketelaere twijfelt niet en jaagt het leer prima tegen de touwen! Wat een penalty.
59
 De VAR volgt de beslissing van de scheidsrechter. We krijgen een penalty!
57
 De VAR is de penalty aan het checken...
De ref moet gaan kijken naar de VAR-beelden, maar ons lijkt het heel duidelijk te zijn. De bal verandert van richting.
57

Penalty 		Penalty voor België
Penalty wegens hands.
56
 Weah neemt de bal meteen op de slof en trapt naast.
53

Goal 		Doelpunt van Amadou Onana (Alexis Saelemaekers)
Erop en erover! Saelemaekers legt terug tot bij Onana die het leer prima in doel werkt!
52
 Veel gebeurt er voorlopig niet in de tweede helft. Pulisic dribbelde zich net mooi vrij in het strafschopgebied van de Belgen, maar trapte nadien wild over doel.
46
 Vervangen Johnny
Ingevallen Cristian Roldan
46
 De bal rolt opnieuw in Atlanta!


Scheidsrechter 		Rust


45+3
 De laatste vijf minuten is het doel van Turner een schietkraam geweest!
45

Goal 		Doelpunt van Zeno Debast
Debast krijgt de bal plots voor zijn voeten, terwijl de afstand tot doel nog best ver is. De verdediger besluit om uit te halen en jaagt het leer in de verste hoek!
42
 Verdedigend is stort het kaartenhuisje snel in bij België, dat valt meteen op. De Duivels hebben genoeg balbezit en komen voldoende aan het doel van de VS, maar hebben het moeilijk met uitgespeelde kansen creëren.
41
 Opnieuw Doku tot bij KDB, die alweer net naast doel trapt.
41
 Doku met een actie, alles komt van hem vandaag, tot bij KDB. De Bruyne knalt op een verdediger.
39

Goal 		Doelpunt van Mark McKenzie (Antonee Robinson)
Aan de overkant telt het doelpunt wel. McKennie wordt helemaal vrijgelaten bij een hoekschop en werkt het leer binnen. Zo'n verdedigende fout zou op dit niveau nooit mogen gebeuren. Raskin lijkt hier vooral schuld te treffen.
37
 Doku brengt het leer na een knappe actie voor doel, waar De Ketelaere het leer met zijn hand aanraakt, voor de bal tegen de touwen verdwijnt. Een terechte beslissing van de ref.
37
 Het openingsdoelpunt van De Ketelaere wordt afgekeurd.
35
 Debast verdedigt goed op een actie van McKennie.
34
 Het algemene niveau van de wedstrijd ligt bijzonder laag. Dit is niet wat we van de Duivels verwachten op het WK.
32
 Aan de overkant legt Doku het leer prima voor doel, maar daar staat geen Belg te wachten.
31
 Op defensief vlak stellen de Duivels niet gerust. Saelemaekers kopt tot bij een Amerikaan die nadien op Lammens trapt.
29
 Turner brengt redding op een zwak schot van Saelemaekers. Voorlopig krijgen de Belgen geen goede kansen bij elkaar gespeeld.
23
 We krijgen een cooling break. Zo warm is het hier nu toch niet.
22
 Doku wurmt zich door de Amerikaanse defensie, maar een verdediger kan hem nog net op tijd van een schot behoeden.
21
 Met oog op het WK stelt de sfeer ook niet gerust. Amper geluid op de tribunes, terwijl het stadion toch voor zo'n 80% gevuld lijkt...
20
19
  Gele kaart voor Weston McKennie
18
 België ontsnapt!
Wat een misser! De bal belandt na een corner tot bij McKennie aan de tweede paal, die helemaal alleen voor Lammens komt. Op onbegrijpelijke wijze trapt hij op de Belgische doelman. Deze had er altijd in moeten zitten.
17
 België was de betere ploeg. Ondertussen kunnen we stellen dat de VS de bovenhand heeft genomen.
14
 Pulisic trapt naast doel. België is de betere ploeg, maar de VS kan ook geregeld prikken.
13
 Doku is geraakt en grijpt naar het been. Hij gaat er even bij zitten, maar verder niets aan de hand.
10
 Nu vliegt een volley van Saelemaekers over de kooi van Turner. Het spel gaat voorlopig goed op en neer.
9
 Senne Lammens houdt de Rode Duivels van een vroege achterstand! Hij moet al scherp uit de hoek komen om redding te brengen op een knal van Robinson.
7
 Daar is de VS een eerste keer! Pulisic kopt van ver over doel.
2
 De Ketelaere laat meteen een grote kans liggen! Hij kan zijn voet niet goed zetten op een voorzet van Meunier. Hier zat meer in.
1
 We zijn eraan begonnen!
1
20:30
 Ai, de truitjes van België lijken bijzonder hard op die van de VS...
20:30
 Ondertussen zit het stadion alsnog goed vol. Beide landen hebben hun volkslied gezongen en dus beginnen we er zometeen aan in Atlanta!
20:25
 Het stadion zou uitverkocht zijn, al is het momenteel nog voor geen 50% gevuld.
20:17
 Het Mercedes-Benz Stadium is bijzonder indrukwekkend. Het is de thuishaven van Atlanta United in de MLS en de Atlanta Falcons in de NFL. Het biedt plaats aan zo'n 71.000 toeschouwers. Het dak kan open en er hangen gigantische LED-schermen in een doorlopende kring bovenaan de arena.
20:07
 Het showgehalte pre-match ligt hoog. De fans leven op z'n Amerikaans toe naar de wedstrijd. Voor iedere supporter ligt er ook een sjaal klaar. Voorlopig oogt het stadion absoluut nog niet vol.
Verenigde Staten: Matt Turner - Timothy Weah - Malik Tillman - Tanner Tessmann - Antonee Robinson - Tim Ream - Christian Pulisic - Mark McKenzie - Weston McKennie - Johnny - Folarin Balogun
Bank: Auston Trusty - Cristian Roldan - Giovanni Reyna - Ricardo Pepi - Brenden Aaronson - Sebastian Berhalter - Alex Freeman - Max Arfsten - Joe Scally - Aidan Morris - Matt Freese - Chris Brady - Patrick Schulte

België: Senne Lammens - Alexis Saelemaekers - Nicolas Raskin - Amadou Onana - Thomas Meunier - Brandon Mechele - Jérémy Doku - Charles De Ketelaere - Maxim De Cuyper - Kevin De Bruyne - Zeno Debast
Bank: Arthur Theate - Axel Witsel - Youri Tielemans - Lois Openda - Maarten Vandevoordt - Matz Sels - Dodi Lukebakio - Koni De Winter - Joaquin Seys - Lucas Stassin - Nathan Ngoy - Timothy Castagne - Nathan De Cat - Mika Godts
19:38
 Senne Lammens start in doel, wat wil zeggen dat Matz Sels tussen de palen staat tegen Mexico.
19:37
 Verrassing achteraan in de opstelling van Garcia. De bondscoach kiest voor Brandon Mechele en Zeno Debast.



16:06
 Het stadion zou vol moeten zitten voor de komst van de Rode Duivels. Voor de VS wordt deze interlandperiode ook een generale repetitie in eigen land op het WK. Volgende week nemen de Staten het op tegen Portugal, ook in Atlanta.
15:55
 Een beeld van de training op vrijdag. Die was een kwartier lang open voor de pers.
15:53
 De organisatie is erg streng. Heel wat zaken zoals vlaggen, fluitjes en andere 'geluidsmakers' zijn verboden. Ook wordt er stevig gelet op de grootte van handtassen.
15:50
 Goedemiddag en welkom bij deze live van VS-België! Voetbalkrant is ter plaatse en zal u van updates voorzien op matchday.
Turner Matt 90' 6.2 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Weah Timothy 64' 6.22 -
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Tillman Malik 90' 6.56 -
  • Nauwkeurige passes: 25/27 (92.6%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Tessmann Tanner 64' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Robinson Antonee A 64' 5.68 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/32 (56.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Ream Tim 90' 6.03 -
  • Nauwkeurige passes: 52/57 (91.2%)
Pulisic Christian 73' 5.81 -
  • Nauwkeurige passes: 26/29 (89.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
McKenzie Mark 90' 6.14 -
  • Nauwkeurige passes: 45/49 (91.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
McKennie Weston 70' 6.31 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/22 (54.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
Johnny 45' 5.88 -
  • Nauwkeurige passes: 13/13 (100%)
Balogun Folarin 73' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Schoten op doel: 1/2
Bank
Trusty Auston 0'  
Roldan Cristian 45' 5.92 -
  • Nauwkeurige passes: 13/13 (100%)
Reyna Giovanni 20' 5.75 -
Pepi Ricardo 17' 6.72 -
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
Aaronson Brenden 0'  
Berhalter Sebastian 26' 5.73 -
Freeman Alex 26' 5.79 -
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
Arfsten Max 26' 6.29 -
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
Scally Joe 0'  
Morris Aidan 0'  
Freese Matt 0'  
Brady Chris 0'  
Schulte Patrick 0'  
 

Lammens Senne 90' 6.78 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Saelemaekers Alexis A 62' 7.4 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 5/5 (100%)
Raskin Nicolas 71' 6.56 -
  • Nauwkeurige passes: 32/35 (91.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
Onana Amadou 72' 7.78 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meunier Thomas A 73' 7.2 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/30 (90%)
  • Sleutelpasses: 2
Mechele Brandon 62' 6.69 -
  • Nauwkeurige passes: 32/33 (97%)
Doku Jérémy 71' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 25/33 (75.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 3/8 (37.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
De Ketelaere Charles 62' 7.94 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
De Cuyper Maxim 61' 7.03 -
  • Nauwkeurige passes: 27/31 (87.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
De Bruyne Kevin 72' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 17/24 (70.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/7 (42.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Debast Zeno 62' 7.77 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/28 (96.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
Bank
Theate Arthur 28' -
Witsel Axel 18' 5.88 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Tielemans Youri 18' 5.99 -
Openda Lois 28' 6.49 -
Vandevoordt Maarten 0'  
Sels Matz 0'  
Lukebakio Dodi 28' 7.4 -
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/1
De Winter Koni 28' 6.3 -
Seys Joaquin 29' -
Stassin Lucas 0'  
Ngoy Nathan 28' 6.34 -
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Castagne Timothy 17' -
De Cat Nathan 19' 6.25 -
Godts Mika 19' -

LIVE: Rode Duivels beginnen in een kolkend (?) stadion aan hun Amerikaanse generale repetitie
De Rode Duivels beginnen zaterdag in Atlanta aan hun Amerikaanse tweeluik met een oefenmatch tegen de Verenigde Staten. In een goed gevuld Mercedes-Benz Stadium wacht meteen een stevige test.

Zaterdag is het zover: de Rode Duivels starten hun korte tour in Amerika met een wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Om 15u30 lokale tijd beginnen ze eraan in het Mercedes-Benz Stadium in Atlanta. Dat is 20u30 Belgische tijd.

Rode Duivels spelen tegen Verenigde Staten in vol Mercedes-Benz Stadium

Het stadion biedt plaats aan ongeveer 71.000 toeschouwers en is de thuishaven van zowel Atlanta United uit de MLS als de Atlanta Falcons uit de NFL. De arena wordt zaterdag vol verwacht voor de komst van de Duivels.

Rudi Garcia kan niet op een volledig fitte kern rekenen. De grootste afwezigen zijn Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Hans Vanaken en Leandro Trossard. Nathan De Cat, Mika Godts en Lucas Stassin maken hun eerste selectie mee.

Er werd een afspraak gemaakt tussen beide bondscoaches: zowel België als de VS mogen praktisch hun volledig elftal wisselen doorheen de wedstrijd, zonder te overdrijven met wisselmomenten. Iets waar Rudia Garcia heel tevreden mee was.

Bij de Verenigde Staten is Mauricio Pochettino bondscoach. Hij was eerder bij onder meer Tottenham en PSG actief als hoofdtrainer. Er wordt verwacht dat de VS agressief en met druk naar voren zal spelen tegen België.

De Ketelaere laat er geen twijfel over bestaan: waarom Rode Duivels hun oefenmatchen absoluut willen winnen

26/03

De Rode Duivels bereiden het WK voor met een korte stage in de Verenigde Staten en oefenwedstrijden tegen achtereenvolgens USA en Mexico. Ondanks het resultaat van deze wed...

Vincent Kompany doet Charles De Ketelaere versteld staan

27/03

Charles De Ketelaere zal zijn laatste confrontaties met Bayern München niet snel vergeten . De Rode Duivel zag Atalanta kansloos ten onder gaan en strooide nadien met lof v...

Maxim De Cuyper zegt wie titelfavoriet is in de JPL en looft uitblinkers bij Club Brugge

27/03

Maxim De Cuyper blijft Club Brugge op de voet volgen vanuit Engeland. De ex-verdediger is duidelijk over de titelstrijd dit jaar, al kijkt hij ook met gemengde gevoelens te...

Vrienden en familie van Rode Duivels moeten diep in buidel tasten om WK bij te wonen

27/03

De Belgische voetbalbond biedt een officieel reisprogramma aan voor familie en vrienden van de Rode Duivels tijdens het WK in de Verenigde Staten. De kosten lopen daarbij o...

Tielemans blijkt de ideale kapitein van de Duivels te zijn: "Geen grijze zone bij hem"

27/03

Youri Tielemans bevestigt steeds meer zijn rol als dé leider van de Rode Duivels. Terwijl sommige internationals afhaakten, stond hij er gewoon weer, ondanks dat hij gebles...

Serieuze flashback voor Kevin De Bruyne: de enige in de selectie die dat kan zeggen

27/03

Kevin De Bruyne is opnieuw van de partij bij de Rode Duivels. De middenvelder van SSC Napoli reisde mee naar Atlanta, waar België zich voorbereidt op oefeninterlands tegen ...

"Als Lukaku niet terugkeert voor dinsdag wordt hij uit de selectie gezet!" - Escalatie conflict Napoli-Big Rom

27/03 2

SSC Napoli heeft Romelu Lukaku een duidelijk ultimatum gesteld. Volgens Sky Italia moet de Belgische spits uiterlijk op 31 maart terugkeren naar Italië. Doet hij dat niet, ...

Maxim De Cuyper is bijzonder duidelijk over laatste play-offs in België

27/03

Maxim De Cuyper ziet de play-offs in de Jupiler Pro League weldra voor het laatst opduiken. De ex-speler van Club Brugge volgt zijn voormalige ploeg nog op de voet en heeft...

Manusje-van-alles wil basisspeler worden bij Rode Duivels en droomt van... "WK-winst"

27/03 2

Alexis Saelemaekers heeft grote dromen. De Rode Duivel had het onder meer over de concurrentie bij de Rode Duivels, zijn uitstekende seizoen bij AC Milan en ook over de dro...

Charles De Ketelaere waarschuwt jonge Belgen: "Het gebeurde bij mij, Vermeeren en nu ook bij De Cat"

27/03

Charles De Ketelaere lijkt klaar om zich vooraan te tonen bij de Rode Duivels. Wij spraken de aanvaller in het spelershotel van de Rode Duivels, waar hij terugblikte op zij...

Vincent Mannaert geeft update over eigen toekomst en die van bondscoach Rudi Garcia

27/03

De toekomst van de sportieve leiding bij de Rode Duivels blijft voorlopig onduidelijk. Na het komende WK lopen zowel het contract van bondscoach Rudi Garcia als dat van spo...

Goed geboerd? Alderweireld schat eigen inkomsten in ten opzichte van De Bruyne en Courtois

27/03 4

Toby Alderweireld stopte vorig jaar met voetballen. Dat leverde hem een aardige stuiver op, maar is niet te vergelijken met andere toppers bij de Rode Duivels.

Rudi Garcia onthult speciale afspraak met bondscoach van de VS

27/03 2

Bondscoach Rudia Garcia sprak vrijdagavond met de pers in het Mercedes-Benz Stadium te Atlanta. Daarin onthulde hij dat er een speciale afspraak werd gemaakt met Mauricio P...

Stopt hij na het WK? Kevin De Bruyne is glashelder over toekomst bij Rode Duivels

27/03 1

Kevin De Bruyne sprak vrijdag over zijn situatie met oog op de vriendschappelijke duels van de Rode Duivels. Hij was ook heel duidelijk over zijn toekomst bij de nationale ...

Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen over problemen tussen Lukaku en Napoli

27/03

Romelu Lukaku zit in een bijzonder lastige situatie bij Napoli. Ploegmaat Kevin De Bruyne liet zich er kort over uit.

Geen WK-gekte: Frank Verstraeten legt slechte cijfers verhuur van grote schermen op tafel

27/03 3

Een WK op een ander continent, het maakt het er niet gemakkelijk op. Het zal ook deze zomer geen sinecure zijn om de Rode Duivels op het WK te beleven.

Kevin De Bruyne is tot een besef gekomen tijdens zijn blessure

27/03

Kevin De Bruyne voelt zich uitstekend in zijn vel en lijkt klaar om een sleutelrol te vervullen in het team van bondscoach Rudi Garcia. Voor de supporters heeft hij alvast ...

Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen voor interland tegen VS

06:15

De Rode Duivels beginnen in de Verenigde Staten aan hun voorbereiding op het WK 2026. Kevin De Bruyne verwacht een pittige test tegen de VS.

Bondscoach Garcia zet Rode Duivels scherp voor USA: "Dit is meer dan een oefenmatch"

07:10 1

Bondscoach Rudi Garcia laat er geen twijfel over bestaan dat de wedstrijden tegen USA en Mexico voor hem belangrijk zijn. Hij maakt duidelijk dat het 'meer is dan een vrien...

Witsel schat kansen in: "Geen heel grote verrassing als België het WK zou winnen"

06:45 7

De Rode Duivels bereiden zich deze dagen voor op het WK in Amerika met oefenmatchen tegen USA en Mexico. Axel Witsel kan terugblikken op heel wat tornooien met onze gouden ...

LIVE: Rode Duivels beginnen in een kolkend (?) stadion aan hun Amerikaanse generale repetitie

07:30

De Rode Duivels beginnen zaterdag in Atlanta aan hun Amerikaanse tweeluik met een oefenmatch tegen de Verenigde Staten. In een goed gevuld Mercedes-Benz Stadium wacht metee...

Waar en wanneer zijn de Rode Duivels op televisie te zien deze week?

07:25 1

De Rode Duivels beginnen aan de laatste rechte lijn richting WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. En dus is het alle hens aan dek voor iedereen. Zo ook voor de mens...

De Bruyne een helft, eerste minuten voor De Cat? De vermoedelijke basiself van de Rode Duivels

12:30

De Rode Duivels spelen hun eerste oefenmatch richting het WK tegen de Verenigde Staten. Welke elf mogen we verwachten tegen de Verenigde Staten? Mogelijk wordt er sowieso w...

Voormalige Rode Duivel eregast tegen de VS: "Vincent Mannaert ontmoet tijdens La Louvière - Anderlecht"

17:00

Vanavond spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd van het jaar op Amerikaanse bodem. Een oefenwedstrijd die wordt gespeeld onder de ogen van Georges Grün. Die is op vraa...

Witsel ziet verlegen nieuwkomer bij de Rode Duivels: "Hij praat niet zo veel"

19:00

De Rode Duivels spelen vanavond een oefenduel tegen de Verenigde Staten. Dat is een mooie uitdaging voor een ploeg die nog volop in ontwikkeling is. Axel Witsel is als anci...

Vriendschappelijke interlands

 Vriendschappelijk
Panama Panama - Mexico Mexico
China China 2-2 Oezbekistan Oezbekistan
Oezbekistan Oezbekistan 4-2 Urartu FC Urartu FC
Mexico Mexico 4-0 IJsland IJsland
Canada Canada 4-1 Colombia Colombia
Cyprus Cyprus 1-1 Faroër Eilanden Faroër Eilanden
Verenigde Staten Verenigde Staten 1-0 Canada Canada
Verenigde Staten Verenigde Staten 1-0 Colombia Colombia
Qatar Qatar Geannuleerd Servië Servië
Moldavië Moldavië 0-2 Litouwen Litouwen
Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten Geannuleerd Armenië Armenië
Georgië Georgië 2-2 Israël Israël
Cyprus Cyprus 0-1 Wit-Rusland Wit-Rusland
Hongarije Hongarije - Israël Israël
Brazilië Brazilië 1-2 Frankrijk Frankrijk
Colombia Colombia 1-2 Kroatië Kroatië
Iran Iran 1-2 Nigeria Nigeria
Benin Benin Geannuleerd Palestina Palestina
Guinee Guinee 2-2 Togo Togo
Montenegro Montenegro 2-0 Andorra Andorra
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 1-1 Panama Panama
Oostenrijk Oostenrijk 5-1 Ghana Ghana
Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 0-4 Egypte Egypte
Libië Libië 0-0 Niger Niger
Griekenland Griekenland 0-1 Paraguay Paraguay
Algerije Algerije 7-0 Guatemala Guatemala
Engeland Engeland 1-1 Uruguay Uruguay
Zwitserland Zwitserland 3-4 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 2-1 Noorwegen Noorwegen
Spanje Spanje 3-0 Servië Servië
Marokko Marokko 1-1 Ecuador Ecuador
Argentinië Argentinië 2-1 Mauritania Mauritania
Zuid-Korea Zuid-Korea 0-4 Ivoorkust Ivoorkust
Schotland Schotland 0-1 Japan Japan
Hongarije Hongarije 1-0 Slovenië Slovenië
Verenigde Staten Verenigde Staten 1-4 België België
Haitï Haitï 29/03 Tunesië Tunesië
Mexico Mexico 29/03 Portugal Portugal
Armenië Armenië 29/03 Wit-Rusland Wit-Rusland
Colombia Colombia 29/03 Frankrijk Frankrijk
Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten Geannuleerd Faroër Eilanden Faroër Eilanden
Duitsland Duitsland 30/03 Ghana Ghana
Qatar Qatar Geannuleerd Argentinië Argentinië
Servië Servië 31/03 Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië
Spanje Spanje 31/03 Egypte Egypte
Noorwegen Noorwegen 31/03 Zwitserland Zwitserland
Rusland Rusland 31/03 Mali Mali
Schotland Schotland 31/03 Ivoorkust Ivoorkust
Oostenrijk Oostenrijk 31/03 Zuid-Korea Zuid-Korea
Engeland Engeland 31/03 Japan Japan
Nederland Nederland 31/03 Ecuador Ecuador
Senegal Senegal 31/03 Gambia Gambia
Marokko Marokko 31/03 Paraguay Paraguay
Verenigde Staten Verenigde Staten 01/04 Portugal Portugal
Argentinië Argentinië Geannuleerd Guatemala Guatemala
Argentinië Argentinië 01/04 Zambia Zambia
Brazilië Brazilië 01/04 Kroatië Kroatië
Mexico Mexico 01/04 België België
Mexico Mexico 22/05 Ghana Ghana
Ierland Ierland 28/05 Qatar Qatar
Mexico Mexico 31/05 Australië Australië
Zwitserland Zwitserland 31/05 Jordanië Jordanië
Duitsland Duitsland 31/05 Finland Finland
Verenigde Staten Verenigde Staten 31/05 Senegal Senegal
Kroatië Kroatië 02/06 België België
Nederland Nederland 03/06 Algerije Algerije
Mexico Mexico 04/06 Servië Servië
Frankrijk Frankrijk 04/06 Ivoorkust Ivoorkust
België België 06/06 Tunesië Tunesië
Engeland Engeland 06/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Brazilië Brazilië 06/06 Egypte Egypte
Verenigde Staten Verenigde Staten 07/06 Duitsland Duitsland
Engeland Engeland 10/06 Costa Rica Costa Rica
