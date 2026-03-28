LIVE: Lukebakio pakt uit met heerlijk doelpunt!

Brandon Morren vanuit Atlanta
73
Christian Pulisic
Ricardo Pepi
73
Zo. Nu zijn alle veldspelers vervangen bij de Rode Duivels.
73
Thomas Meunier
Timothy Castagne
72
Amadou Onana
Axel Witsel
72
Kevin De Bruyne
Youri Tielemans
71
Jérémy Doku
Mika Godts
71
Nicolas Raskin
Nathan De Cat
70
Weston McKennie
Giovanni Reyna
68
|
Doelpunt van Dodi Lukebakio
Golazo van Lukebakio! De winger staat nog maar net op het veld en doet de netten al trillen. Na een prachtige dribbel krult hij de bal in de verste bovenhoek.
64
|
Tanner Tessmann
Alex Freeman
64
Timothy Weah
Sebastian Berhalter
64
Antonee Robinson
Max Arfsten
62
Brandon Mechele
Koni De Winter
62
Zeno Debast
Nathan Ngoy
62
Alexis Saelemaekers
Dodi Lukebakio
62
Charles De Ketelaere
Lois Openda
61
Maxim De Cuyper
Joaquin Seys
59
|
Doelpunt van Charles De Ketelaere (Penalty)
De Ketelaere twijfelt niet en jaagt het leer prima tegen de touwen! Wat een penalty.
59
De VAR volgt de beslissing van de scheidsrechter. We krijgen een penalty!
57
|
De VAR is de penalty aan het checken...
De ref moet gaan kijken naar de VAR-beelden, maar ons lijkt het heel duidelijk te zijn. De bal verandert van richting.
57
Penalty voor België
Penalty wegens hands.
56
|
Weah neemt de bal meteen op de slof en trapt naast.
53
|
Doelpunt van Amadou Onana (Alexis Saelemaekers)
Erop en erover! Saelemaekers legt terug tot bij Onana die het leer prima in doel werkt!
52
|
Veel gebeurt er voorlopig niet in de tweede helft. Pulisic dribbelde zich net mooi vrij in het strafschopgebied van de Belgen, maar trapte nadien wild over doel.
46
|
Johnny
Cristian Roldan
46
|
De bal rolt opnieuw in Atlanta!
Rust
45+3
|
De laatste vijf minuten is het doel van Turner een schietkraam geweest!
|
45
|
Doelpunt van Zeno Debast
Debast krijgt de bal plots voor zijn voeten, terwijl de afstand tot doel nog best ver is. De verdediger besluit om uit te halen en jaagt het leer in de verste hoek!
42
|
Verdedigend is stort het kaartenhuisje snel in bij België, dat valt meteen op. De Duivels hebben genoeg balbezit en komen voldoende aan het doel van de VS, maar hebben het moeilijk met uitgespeelde kansen creëren.
41
|
Opnieuw Doku tot bij KDB, die alweer net naast doel trapt.
41
|
Doku met een actie, alles komt van hem vandaag, tot bij KDB. De Bruyne knalt op een verdediger.
39
|
Doelpunt van Mark McKenzie (Antonee Robinson)
Aan de overkant telt het doelpunt wel. McKennie wordt helemaal vrijgelaten bij een hoekschop en werkt het leer binnen. Zo'n verdedigende fout zou op dit niveau nooit mogen gebeuren. Raskin lijkt hier vooral schuld te treffen.
37
|
Doku brengt het leer na een knappe actie voor doel, waar De Ketelaere het leer met zijn hand aanraakt, voor de bal tegen de touwen verdwijnt. Een terechte beslissing van de ref.
37
|
Het openingsdoelpunt van De Ketelaere wordt afgekeurd.
35
|
Debast verdedigt goed op een actie van McKennie.
34
|
Het algemene niveau van de wedstrijd ligt bijzonder laag. Dit is niet wat we van de Duivels verwachten op het WK.
32
|
Aan de overkant legt Doku het leer prima voor doel, maar daar staat geen Belg te wachten.
31
|
Op defensief vlak stellen de Duivels niet gerust. Saelemaekers kopt tot bij een Amerikaan die nadien op Lammens trapt.
29
|
Turner brengt redding op een zwak schot van Saelemaekers. Voorlopig krijgen de Belgen geen goede kansen bij elkaar gespeeld.
23
|
We krijgen een cooling break. Zo warm is het hier nu toch niet.
22
|
Doku wurmt zich door de Amerikaanse defensie, maar een verdediger kan hem nog net op tijd van een schot behoeden.
21
|
Met oog op het WK stelt de sfeer ook niet gerust. Amper geluid op de tribunes, terwijl het stadion toch voor zo'n 80% gevuld lijkt...
20
|
19
|
Gele kaart voor Weston McKennie
18
|
België ontsnapt!
Wat een misser! De bal belandt na een corner tot bij McKennie aan de tweede paal, die helemaal alleen voor Lammens komt. Op onbegrijpelijke wijze trapt hij op de Belgische doelman. Deze had er altijd in moeten zitten.
17
|
België was de betere ploeg. Ondertussen kunnen we stellen dat de VS de bovenhand heeft genomen.
14
|
Pulisic trapt naast doel. België is de betere ploeg, maar de VS kan ook geregeld prikken.
13
|
Doku is geraakt en grijpt naar het been. Hij gaat er even bij zitten, maar verder niets aan de hand.
10
|
Nu vliegt een volley van Saelemaekers over de kooi van Turner. Het spel gaat voorlopig goed op en neer.
9
|
Senne Lammens houdt de Rode Duivels van een vroege achterstand! Hij moet al scherp uit de hoek komen om redding te brengen op een knal van Robinson.
7
|
Daar is de VS een eerste keer! Pulisic kopt van ver over doel.
2
|
De Ketelaere laat meteen een grote kans liggen! Hij kan zijn voet niet goed zetten op een voorzet van Meunier. Hier zat meer in.
1
|
We zijn eraan begonnen!
1
|
Verenigde Staten - België: 0-0
20:30
Ai, de truitjes van België lijken bijzonder hard op die van de VS...
20:30
|
Ondertussen zit het stadion alsnog goed vol. Beide landen hebben hun volkslied gezongen en dus beginnen we er zometeen aan in Atlanta!
20:25
|
Het stadion zou uitverkocht zijn, al is het momenteel nog voor geen 50% gevuld.
20:17
|
Het Mercedes-Benz Stadium is bijzonder indrukwekkend. Het is de thuishaven van Atlanta United in de MLS en de Atlanta Falcons in de NFL. Het biedt plaats aan zo'n 71.000 toeschouwers. Het dak kan open en er hangen gigantische LED-schermen in een doorlopende kring bovenaan de arena.
20:07
|
Het showgehalte pre-match ligt hoog. De fans leven op z'n Amerikaans toe naar de wedstrijd. Voor iedere supporter ligt er ook een sjaal klaar. Voorlopig oogt het stadion absoluut nog niet vol.
Verenigde Staten:
Matt Turner
- Timothy Weah
- Malik Tillman
- Tanner Tessmann
- Antonee Robinson
- Tim Ream
- Christian Pulisic
- Mark McKenzie
- Weston McKennie
- Johnny
- Folarin Balogun
Bank:
Auston Trusty
- Cristian Roldan
- Giovanni Reyna
- Ricardo Pepi
- Brenden Aaronson
- Sebastian Berhalter
- Alex Freeman
- Max Arfsten
- Joe Scally
- Aidan Morris
- Matt Freese
- Chris Brady
- Patrick Schulte
België:
Senne Lammens
- Alexis Saelemaekers
- Nicolas Raskin
- Amadou Onana
- Thomas Meunier
- Brandon Mechele
- Jérémy Doku
- Charles De Ketelaere
- Maxim De Cuyper
- Kevin De Bruyne
- Zeno Debast
Bank:
Arthur Theate
- Axel Witsel
- Youri Tielemans
- Lois Openda
- Maarten Vandevoordt
- Matz Sels
- Dodi Lukebakio
- Koni De Winter
- Joaquin Seys
- Lucas Stassin
- Nathan Ngoy
- Timothy Castagne
- Nathan De Cat
- Mika Godts
19:38
|
Senne Lammens start in doel, wat wil zeggen dat Matz Sels tussen de palen staat tegen Mexico.
19:37
|
Verrassing achteraan in de opstelling van Garcia. De bondscoach kiest voor Brandon Mechele en Zeno Debast.
16:06
|
Het stadion zou vol moeten zitten voor de komst van de Rode Duivels. Voor de VS wordt deze interlandperiode ook een generale repetitie in eigen land op het WK. Volgende week nemen de Staten het op tegen Portugal, ook in Atlanta.
15:55
|
Een beeld van de training op vrijdag. Die was een kwartier lang open voor de pers.
15:53
|
De organisatie is erg streng. Heel wat zaken zoals vlaggen, fluitjes en andere 'geluidsmakers' zijn verboden. Ook wordt er stevig gelet op de grootte van handtassen.
15:50
|
Goedemiddag en welkom bij deze live van VS-België! Voetbalkrant is ter plaatse en zal u van updates voorzien op matchday.