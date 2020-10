Belgie-Ivoorkust: te veel echt oefenmatch om goed te zijn, weinig conclusies aan vast te knopen

Het was niet zo swingend, het ging niet zo snel, het was niet zo attractief... Maar dat had ook niemand verwacht. Roberto Martinez stuurde tegen Ivoorkust een volledig onuitgegeven elftal de wei in. Na twee dagen samen trainen, speelden de 'nieuwe' Rode Duivels gelijk tegen Ivoorkust.

Roberto Martinez bracht uiteindelijk 'slechts' twee debutanten aan de aftrap. 't Was anders wel het meest experimentele elftal in vele jaren: Vanheusden en Saelemaekers voor hun eerste, de drie Bruggelingen aan de aftrap, samen met Trossard en Doku. Mignolet, Boyata, Dendoncker, Castagne en Batshuayi moesten voor de ervaring zorgen. Geen van hen is normaal gezien titularis.

Excuses zijn er nu wel

Veel Automatismen kunnen daar niet inzetten na twee dagen samen trainen. De basisbeginselen van het systeem uitleggen, dat kon. Je zag het ook aan een jongen als Vanheusden dat hij nog niet veel in een driemansverdediging speelde. Na een goed begin deemsterden de Belgen wat weg. Het was een vreemde oefenmatch. Heel veel veranderingen in één keer kunnen nooit veel goeds opleveren. Maar in dit geval konden er dus veel excuses ingeroepen worden.

Er liepen - en dat mogen we ook niet verwachten - geen Hazards of De Bruynes op het veld. Veel technische foutjes en in de zone van de waarheid (nog?) niet die luciditeit of kwaliteit. Batshuayi zag één hele goeie bal van Trossard, de bedrijvigste jongen op het veld trouwens. Dat was ook ver de enige 'kans' van de Duivels in de eerste helft. Het was maar matig, laten we het zo zeggen.

Zelfs in deze omstandigheden...

We zijn het ook niet meer gewend dat een hoop Rode Duivels geen match kunnen domineren. "Een venster op de toekomst", noemde Roberto Martinez het. Maar tegen dat ze echt nodig zijn, zullen deze jongens al heel wat meer boterhammen gegeten hebben en hebben ze ook heel wat meer ervaring opgedaan. En laten we niet vergeten dat jonge gasten als Tielemans en Praet op de bank zaten.

En toch... Ivoorkust werd vrij makkelijk in bedwang gehouden en er kwam zelfs een echte kans. Begin tweede helft: Saelemaekers - ook heel verdienstelijk op de rechterflank - werd weggestuurd en gaf perfect voor op Batshuayi, die in twee keer afwerkte. 'Batsman' is in het spel misschien niet de sterkste, maar qua afwerken moet je hem niks leren.

Het laatste halfuur werden er nog zes wissels doorgevoerd en zagen we Divock Origi nog eens op het veld. Ook Van Crombrugge kreeg nog minuten en moest zowaar een goeie save uit zijn... voeten schudden bij zijn debuut. Tien minuten later moest hij zich wel gewonnen geven nadat de ingevallen Bornauw een penalty veroorzaakte. Tja, het was wel te veel echt oefenmatchniveau om heel leuk te zijn.