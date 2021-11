Volg Wales-België vanavond live op Voetbalkrant.com

De opdracht voor de Rode Duivels is al volbracht. België was -zonder indrukwekkend- voetbal op de mat te leggen heer en meester in haar kwalificatiepoule en heeft een ticket voor het WK op zak. Dinsdag wacht voor de ploeg van Martinez de laatste karwei: een verplaatsing naar Wales.

Wellicht krijgen enkele unusual suspects de kans om zich in de gratie van de bondscoach te spelen, nu heel wat basispionnen afhaakten. Naast de geblesseerde Lukaku, Tielemans, Batshuayi, Tielemans en Foket gaven ook Courtois, Mignolet, Eden Hazard, Denayer en Praet forfait voor de trip naar Wales.

Zo verschijnt Koen Casteels aan de aftrap in doel. Verder gaf Roberto Martinez aan dat ook Dante Vanzeir zeker in actie zal komen. Ook jongens als Theate, De Ketelaere en Sambi Lokonga mogen hopen op speelminuten.

Toch is het niet zo dat België alleen voor de eer speelt. De Rode Duivels moeten in Cardiff winnen om zeker aan de leiding te blijven staan in de FIFA-ranking. Winnen de Duivels niet, dan kan Brazilië over de Belgen wippen.

