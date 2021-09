De Rode Duivels pakken de eerste overwinning in hun drieluik op weg naar Qatar

De Rode Duivels hadden een kleine 20 minuten nodig om de achterstand uit te wissen. Mede dankzij een schitterende Romelu Lukaku. Het bleef wel niet alleen bij zijn twee doelpunten.

De Rode Duivels stonden vandaag voor een de eerste wedstrijd in een drieluik. Hun zevende wedstrijd ooit tegen Estland en daarvan werd er nog maar één verloren. Vandaag leek het na twee minuten al even mis te lopen maar mede dankzij Lukaku zijn de drie punten binnen.

1ste helft

De Rode Duivels waren nog niet goed uit de kleedkamer of ze stonden al op achterstand. Vanaken verloor de bal centraal op het middenveld en Kaït was ermee weg. Hij omspeelde Alderweireld en van buiten de grote rechthoek schoot hij op doel in de verste hoek. Courtois was geklopt en zo stonden de Rode Duivels al 1-0 in het krijt na 2 minuten.

De Rode Duivels namen hierna direct de wedstrijd in handen. Hazard liep overal en er kwamen verscheidene kleine kansen maar de Esten verdedigden met lijf en leden. Tot de bal in de 22ste minuut bij Hazard kwam die vanop rechts de bal in het strafschopgebied bracht. Vanaken stond klaar om zijn fout recht te zetten en kopte de bal voorbij de doelman van Estland.

In de 29ste minuut kwam de bal na wat geharrewar bij Lukaku die een echte spitsengoal maakte. Aannemen, draaien en afwerken. De nieuwe man van Chelsea liet even zien hoe simpel het wel kan zijn.

Nadien kwam Estland terug even opzetten en dit resulteerde bijna in de 2-2. Courtois bokste de bal uit doel maar tegen de rug van Boyata, gelukkig voor beide ging de bal naast het doel.

Saelemaekers, die heel bedrijvig was op de rechterflank, kwam nog heel dicht bij de 1-3 maar zijn schot strandde op de deklat.

2de helft

De Rode Duivels gingen op hun elan verder van de 1ste helft en dat resulteerde in de 52ste minuut voor de 1-3 voorsprong. Lukaku met bijna een kopie van het eerste doelpunt. Met de rug naar doel, aannemen en schieten, zo toonde Lukaku nogmaals zijn belang in het systeem van Martinez.

Het tempo bij de Rode Duivels bleef hoog en ze zochten steeds naar meer openingen om de score uit te breiden. Witsel kwam er dichtbij maar zijn lob geraakte niet over de doelman van Estland, maar in de 65ste minuut was het wel raak voor Witsel. Carrasco had een goede actie op links in huis en na wat een rommelige fase kwam de bal tot bij Witsel. Die kon in de 65ste minuut de stand op 1-4 brengen.

Sambi Lokonga mocht invallen en kreeg zo zijn eerste minuten in de hoofdmacht van de Rode Duivels.

Geen debutant, maar Foket pikte zijn eerste doelpunt in het shirt van de Rode Duivels mee. Hij bracht in de 76ste minuut de stand op 1-5. Toch was het nog niet gespeeld want na slecht verdedigen zonder daar ineens de Esten. Erik Sorga kon heel gemakkelijk de 2-5 op het bord zetten.

Dankzij de vele wissels was het tempo uit de wedstrijd en kwamen er geen grote kansen meer. De Rode Duivels hebben zo de eerste stap gepakt in hun september drieluik op weg naar Qatar.