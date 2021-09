Volg Estland - België hier LIVE

De Rode Duivels beginnen vandaag aan hun drieluik om zich te kwalificeren voor de WK in Qatar in 2022. Tijd om vooruit te blikken.

Het zullen vanavond niet de Rode Duivels op volle sterkte zijn tegen Estland maar normaal gezien is dat ook niet nodig. Omwille van blessures zijn er een heel heel 'anciens' en sterkhouders niet bij. Denk daarbij aan Kevin De Bruyne, Thomas Meunier, Jeremy Doku en Thomas Vermaelen. Dit zijn nog maar vier van de tien afwezigen die er wel bij waren op het afgelopen EK.

Toch is er geen reden om je als Rode Duivel fan druk te maken. Het elftal dat tussen de lijnen komt kan en mag nooit verliezen van Estland. België staat namelijk nog steeds eerste op de wereldranglijst en Estland vinden we terug op de 110de plaats.

Grote namen kent Estland niet. Eén van de enigste spelers die mogelijk een belletje laat rinkelen in België is Rauno Sappinen die ooit nog een half seizoen (jan. 2018 tem juni 2018) uitkwam voor Beerschot. Hij speelde welgeteld twee wedstrijden voor de club van Het Kiel.

België staat momenteel eerste in zijn groep met zeven punten uit drie wedstrijden. Eerste achtervolger Tsjechië heeft er drie minder en Wales telt al een achterstand van vier punten. Met een negen op negen in de komende drie wedstrijden (vanavond Estland, zondag Tsjechië en woensdag Wit Rusland) kan de kwalificatie voor het WK in Qatar bijna niet meer mislopen. Als zelfs Tsjechië onderweg nog ergens punten laat liggen dan kan is deze zelfs al binnen.

Inzetten op winst van Estland? Dan krijg je 30 maal je inzet terug als ze stunten!