Wondermooie doelpunten en supersaves van Courtois: fans krijgen sterke Lukaku, Hazard én... Vanaken te zien

De Rode Duivels hebben zonder al te veel problemen de maat genomen van Tsjechië. Jubilaris Lukaku opende de score, waarna er nog mooie doelpunten van Hazard en Saelemaekers volgden. Enige minpunt: Courtois moest weer enkele fantastische reddingen verrichten.

We hadden er eigenlijk geld moeten op inzetten gisteren: niet dat het zoveel had opgeleverd, maar dat Romelu Lukaku ging scoren tegen Tsjechië stond zo goed als vast. Zijn 100ste interland en meer motivatie heeft Big Rom niet nodig. Bij de wedkantoren kreeg je ongeveer 1,5 keer je inzet als Lukaku zou scoren. Daar wisten ze ook goed genoeg dat de kans bijzonder groot was. Een goal van Castagne had je bijvoorbeeld 15 keer je inzet opgeleverd.

Vanaken op de afspraak

Nog geen vijf minuten ver en Vanaken - rechts in de pocket achter Lukaku - stuurde hem diep en zijn verdediger gaf hem 20 centimeter bij vertrek. Dan weet je het wel: je ziet hem nooit meer terug. Een atoomknal en de 1-0 stond op het bord. Even daarvoor was eerste doelman Vaclik met het blok graniet in botsing gekomen. Even later moest hij eraf. Best niet doen...

© photonews

Het ging allemaal om de spits die zijn 50ste doelpunt in zijn laatste 50 interlands maakte, 67 in totaal nu. Hij is een eenmansvoorhoede die constant op de loer ligt. Invallersdoelman Stanek had een paar keer goeie ingrepen nodig om hem van zijn tweede te houden. Courtois zette onderwijl een fout van Denayer recht met een kap achter het steunbeen. En Eden Hazard scoorde zijn eerste 16 november 2019.

Maar in het verhaal achter die goal is ook een hoofdrol weggelegd voor Hans Vanaken. Zijn tweede assist van de avond was... een hakje. Subliem! Vanaken zijn cijfers de laatste twee wedstrijden gaan hem veel krediet opleveren. En eindelijk een status als volwaardig Rode Duivel. Niet dat hij er niet al lang bij is, maar veel speelkansen kreeg hij nooit.

© photonews

Courtois op zijn top!

In de 3-4-1-2 kwam hij beter tot zijn recht. Wel moet de bondscoach een oplossing gaan zoeken voor Jason Denayer. De enige kansen van Tsjechië kwamen er na fouten van hem. Hij speelt ook niet meer bij Lyon. Toch Zinho Vanheusden eens een kans geven? Samba op de Heizel. Echt waar, het spel was heel goed. Courtois - die wordt alleen maar beter - zijn saves waren wereldniveau, Vanaken was zoals gezegd sterk, Tielemans verdeelde en Hazard dartelde.

Nog wat van het betere hakjeswerk: Hazard en Lukaku vonden zo Saelemaekers, die in een mindere tweede helft zijn eerste voor de nationale ploeg scoorde. Proper gedaan hoor! Tijd om te wisselen en Dendoncker, Batshuayi en Lukebakio ook nog wat speeltijd te geven. Tijd ook voor hommage aan Lukaku. Bij zijn wissel stond het hele stadion op de banken. Hij bedankte met de glimlach. Tegen Wit-Rusland is hij geschorst, maar het was toch niet de bedoeling hem daar te laten spelen. Dat moeten ze nu ook zonder hem wel kunnen zeker?