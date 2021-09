Volg België-Tsjechië hier live om 20u45

Tsjechië, dat moet weer een hapje worden? Wel, de realiteit is dat we niet meer zo zeker zijn van die stelling als pakweg vier jaar geleden. Vooral omdat die defensie zo'n zorgen baart. Maar ja, Romelu stampt er wel eentje meer binnen dan de Tsjechen zeker?

Romelu Lukaku speelt vandaag zijn 100ste interland. De bondscoach zei al dat niemand drie matchen zou spelen, maar dan laat je hem beter eraf tegen Wit-Rusland en laat je hem vanavond in het eigen Koning Boudewijnstadion zijn feestje vieren. Dat hij gaat scoren, ligt al zo goed als vast. Op zijn jubileum gaat Romelu die kans niet laten liggen. Zijn status nog wat meer in de verf zetten.

Hij krijgt met Tielemans een nieuwe leverancier op het middenveld en met Castagne eentje op de flank. Achterin komt ook Jan Vertonghen in de ploeg. Een linksvoetige verdediger in de driemansdefensie lijkt immers onmisbaar. En geef toe: Vertonghen op zijn oude dag is nog steeds beter dan Boyata.

Die defensie moet dringend wat meer hoop op de toekomst gaan creëren. Voor de Nations League én voor het WK van volgend jaar. Een goeie prestatie tegen Tsjechië en geen domme tegengoals zoals tegen Estland kunnen daarvoor zorgen. Maar ja, laat Romelu er maar een paar maken jongens.

Uiteraard zijn we torenhoog favoriet. Maar als u een gokje wil wagen op de doelpuntenmakers... Als Romelu de eerste scoort krijg je al 3,4 keer je inzet terug bij betFIRST. Of Castagne? 15 keer je inzet!