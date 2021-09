Drie punten en wegwezen: Rode Duivels bekoren allerminst, maar winnen wel

De Rode Duivels hebben woensdagavond gedaan wat ze moeten doen: winnen. Waarmee meteen alles gezegd was. De Rode Duivels speelden een inspiratieloze partij in Kazan. Een doelpunt van Dennis Praet iets voorbij het halfuur volstond voor de zege tegen Wit-Rusland.

Het eerst halfuur in Kazan had weinig om het lijf. Batshuayi liet van dichtbij na om de Rode Duivels al vroeg op rozen te zetten. Halfweg de eerste periode knalde de aanvaller van Besiktas een prima mogelijkheid voorlangs. Aan de overkant moest Koen Casteels gepast ingrijpen op een knal van Zolotov.

De Belgen speelden aan een te laag tempo, het nummer 89 op de FIFA-ranking kon dertig minuten vrij eenvoudig overeind blijven. Dan haalde Boyata, die verrassend de voorkeur kreeg op Vanheusden, vernietigend uit. Chernik duwde de bal tegen de lat, Batshuayi was goed gevolgd om de 0-1 in doel te koppen. Helaas deed hij dat vanuit buitenspel. Tot voor vanavond was Batshuayi elke 72 minuten trefzeker voor de Duivels, een fenomenale statistiek. In Kazan was Batsman erg afwezig.

Het afgekeurde doelpunt was slechts uitstel van executie voor Wit-Rusland, want een minuut later was het wel raak. Saelemaekers vond -met een gelukje- Praet in de zestien meter, die niet aarzelde: 0-1. België na een flauwe eerste helft met een krappe voorsprong de rust in.

Was het voor de rust niet veel soeps, dan ging het spelpeil van de Rode Duivels na de koffie nog naar beneden. Lukebakio knalde over, Batshuayi kon net niet bij een scherpe voorzet van Saelemaekers. Op het uur kwam Hazard Trossard aflossen, maar ook Eden kreeg de vlam niet in de pan.

België hield controle over de wedstrijd, Koen Casteels kon de Qol Sharif, de iconische moskee naast het stadion, grondig bestuderen. Hazard borstelde in de slotfase een vrije trap over de muur, maar de Wit-Russische doelman gaf geen krimp. De match sleepte zich naar het einde. De Rode Duivels deden wat ze moesten doen: winnen. Niet minder, maar zeker ook niet meer. Een verplicht nummer. Nog dit: Roberto Martinez liet Zinho Vanheusden geen seconde spelen. Ook Charles De Ketelaere en Yari Verschaeren, die vanuit de beloften de kern kwamen vergroten, kwamen niet in actie.