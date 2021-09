Wit-Rusland-België (live): 32' Daar is de 0-1: Praet knalt overhoeks binnen

In het Russische Kazan gaan de Rode Duivels vanavond op zoek naar een nieuwe driepunter. Kind van de rekening moet daarbij Wit-Rusland worden. In maart haalde de ploeg van Martinez de sloophamer boven tegen de Wit-Russen: 8-0 werd het aan Den Dreef.

In Estland (2-5) en tegen de Tsjechen (3-0) lieten de Rode Duivels niets liggen. Geen mens die eraan durft denken dat dat woensdagavond tegen Wit-Rusland wel het geval zal zijn. Al is de lijst met afwezigen indrukwekkend te noemen. Romelu Lukaku, Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen, Thomas Meunier, Thorgan Hazard, Nacer Chadli, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Axel Witsel, Dries Mertens, Hannes Delcroix en Jérémy Doku...

Moeten we daarom met de staart tussen de benen naar Kazan afreizen? Absoluut niet. In maart van dit jaar wonnen de Rode Duivels -toen ook al met onuitgegeven elftal- met 8-0 tegen Wit-Rusland. Van de anciens krijgen vermoedelijk enkel Alderweireld en Tielemans een basisplek van Roberto Martinez, al is het gissen of Eden Hazard ook woensdag nog in actie zal komen.

Vermoedelijk elftal: Casteels, Alderweireld-Vanheusden-Boyata, Foket-Tielemans-Dendoncker-Castagne, Trossard-Benteke-Lukebakio.

De wedstrijd van vanavond staat onder leiding van de Pool Pavel Raczkowski. Volg deze match vanavond live op Voetbalkrant.com.

Vindt Benteke de weg naar doel? Houdt Casteels de nul? Check zeker BetFIRST voor de beste odds en waag uw kans.