Qatar, here we come! De Bruyne dirigeert Duivels naar winst tegen Estland

Het klasseverschil was vele malen te groot. Estland kon de Duivels nooit verontrusten, maar toch duurde het lang voor het definitieve verschil gemaakt werd. Schitterend was het allemaal niet, maar De Bruyne is toch weer de oude, dat mogen we wel stellen. Hij gaf het laatste duwtje richting Qatar.

De kwalificatie moest veilig gesteld worden en dus experimenteerde bondscoach Martinez ook niet tegen Estland. Timothy Castagne moest de plaats van Alderweireld centraal overnemen. Vanaken stond op het middenveld naast Witsel en Benteke, dat was al aangekondigd. Voor de rest absoluut geen verrassing, die risico's neemt Martinez niet. Dante Vanzeir zat zelfs niet op de bank.

Oppermachtig, maar kansen onbenut

En eigenlijk was er niks om schrik van te hebben. De Esten vertoefden die eerste helft misschien vijf minuten op de helft van de Duivels. Maximaal! De Estse doelman - die voor de rest van de match de beste bezoeker bleek te zijn - ging na 11 minuten zwaar in de fout. Een onschuldige voorzet van Carrasco glipte onder zijn lichaam door en Benteke had maar binnen te duwen.

© photonews

Daarna redde hij wel een schitterende vrije trap van De Bruyne, zag een kopbal van Benteke tegen zijn paal stranden en pakte hij nog een schot van diezelfde Benteke. De Bruyne verdeelde en heerste met gemak op het middenveld. En er waren nog kansen, zelfs eentje voor Poom, die rakelings langs de kooi van Courtois trapte. Hazard verprutste er eentje één op één met de doelman. Dat gebrek aan matchritme toont zich toch.

Boemboem Yannick

Kans op kans, maar de bal wou er die eerste helft niet meer in. Wat enthousiast nieuw bloed brengen? Nee, niet tot die tweede gevallen was. Die viel ook. En hoe! Carrasco vond het ineens welletjes met al dat gebrei in de zestien en besloot eens verschroeiend uit te halen vanop de rand van de zestien. De bal verdween heerlijk mooi in de linkerwinkelhaak. Wat een schot!

© photonews

Ja, daarna mochten Thorgan en Saelemaekers invallen. De voet was toen al lang van het gaspedaal, als die al eens werd ingeduwd. Het ging te makkelijk en dan heb je ineens een kans die uit de lucht viel. Denayer liet zich ringeloren, Courtois weerde het schot nog, maar in de herneming maakte Sorga de 2-1.

Prinsheerlijk

Problemen? Nee, dat liet Kevin De Bruyne niet gebeuren. Terwijl hij zich vooral met de verdeling had beziggehouden, ging hij daarna mee ten aanval. Hij haalde de achterlijn, kreeg de bal, chipte het leer naar de tweede paal en daar kon Thorgan ongehinderd binnenkoppen. Wat een overzicht! Wat een klasse!

Dat deed het hem wel. Conclusies? Weinig! Dat Carrasco aanvallend meer bijbrengt dan verdedigend. Dat Benteke geen overbodige luxe is als derde spits. En dat Kevin De Bruyne een wereldspeler is en blijft. Die jongen is zo goed. Koester hem zolang het nog duurt!