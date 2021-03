Geen 6 op 6: teleurstellend puntenverlies voor bleke Rode Duivels in Tsjechië

De Rode Duivels speelden hun tweede WK-kwalificatieinterland op bezoek bij Tjsechië. En dat werd toch wel een beetje een vreemd duel alles bij elkaar.

De Rode Duivels waren prima begonnen aan hun campagne met een zege tegen Wales, maar ook de Tsjechen hadden - weliswaar zonder de vele internationals uit de Duitse competitie - een driepunter gepakt in Estland: 2-6.

En dus was het een beetje afwachten en uitkijken wat het in Praag zou gaan worden. Roberto Martinez posteerde Chadli en Castagne op de flanken en vooral de keuze voor die eerste was toch wel enigszins opmerkelijk na meer dan twee maanden geen wedstrijd te hebben gespeeld.

Lukaku zet het recht

In een vrij matige eerste helft begonnen de Rode Duivels scherp, maar al snel had de thuisploeg het evenwicht weten te herstellen. Al te vaak ging het eigenlijk te traag bij de Rode Duivels, waardoor ze niet echt aanspraak konden maken op een doelpunt.

Meteen na de pauze kwamen de Tsjechen bovendien enigszins verrassend op voorsprong. De Belgen bleven maar wijken, Provod profiteerde door met een lage schuiver voorbij Courtois de 1-0 tegen de touwen te werken.

© photonews

Romelu Lukaku wist op het uur op aangeven van De Bruyne het evenwicht weliswaar opnieuw te herstellen, maar verder dan 1-1 kwamen de Rode Duivels uiteindelijk niet meer. De Bruyne mikte nog een bal op de paal, dat wel.

Aan de overkant kwamen echter ook Masopust, Boril (tegen de lat) en Soucek (door Alderweireld in allerijl gered) nog in de buurt van het winnende doelpunt. Een 1-1 gelijkspel was al bij al in de lijn van de wedstrijd, de Duivels brachten niet hun beste voetbal maar doen niet eens zo'n slechte zaak.