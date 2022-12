Bereiken Argentinië en Messi de kwartfinale of wordt het een primeur voor Australië?

Australië staat voor de tweede keer ooit in de achtste finales. Het lijkt een haalbare kaart voor Argentinië.

Argentinië startte het WK nog met een uitschuiver tegen Saoedi-Arabië, dat was een stunt en de favorietenrol van Messi en co kreeg meteen een knauw. Argentinië herpakte zich met zeges tegen Mexico en Polen en werd nog groepswinnaar.

Ook Australië stuntte in zijn groep door te winnen Tunesië en Denemarken. Daarmee won het evenveel wedstrijden op een WK als op zijn vorige vijf WK's samen. Het is de tweede keer dat Australië de achtste finales haalde, ook in 2006 was dat het geval. Toen verloor het met 1-0 na een penaltygoal van Totti in de toegevoegde tijd.

Argentinië lijkt zijn goede vorm eindelijk weer te pakken en heeftzijn typelftal gevonden. Australië moet dan weer hopen op een nieuwe stunt en Saoedi-Arabië toonde al het goede voorbeeld. De tegenstander in de kwartfinale voor de winnaar van dit duel wordt Nederland of de VS, wat voor Argentinië een haalbare kaart lijkt. En daarna volgt een mogelijke halve finale tegen Brazilië.

Australië wordt volgens de bookmakers niet veel kans toegelicht tegen Argentinië, een overwinning levert een odds van 17 op. Een gelijkspel heeft ook een odds van 7,50. Een overwinning van Argentinië heeft slechts een odds van 1,23.