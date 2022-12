Engeland - Senegal: Engeland helemaal op rozen

Engeland ging vlot door in de groepsfase. In de 1/8-finales nemen ze het op tegen de Senegal, de regerende Afrikaanse kampioen.

Aan het WK begon Engeland voortreffelijk. Ze veegden Iran met 6-2 van de mat, speelden gelijk tegen de VS en wonnen ten slotte met 0-3 vlot van Wales. Hun volgende stap om het WK te winnen, is Senegal. Voorin kan bondscoach Gary Southgate rekenen op heel wat aanvallende weelde en na de groepsfase is het moeilijker geworden om keuzes te maken. Ook de invallers scoorden in de laatste wedstrijd. Een luxeprobleem waar hij tot vanavond over kan denken.

Tegenstander Senegal valt zeker niet te onderschatten. Ze moeten wel al het hele tornooi Sadio Mané missen, maar ze toonden in de groepsfase dat ze niet voor niets de regerende Afrikaanse kampioen zijn. Tegen Nederland verloren ze pas in het slot en daarna zetten ze Qatar en Ecuador opzij. Tegen Engeland willen ze hetzelfde doen en daarmee hun beste resultaat ooit op een WK evenaren. In 2002 haalden ze de kwartfinales en verloren ze pas na een golden goal.