Kunnen Lewandowski en Polen de Fransen afstoppen in achtste finale?

Om 16u staat de derde achtste finale van het WK op het programma: Frankrijk vs Polen.

Frankrijk werd groepswinnaar in groep D en vermeed daardoor een wedstrijd tegen Argentinië. Het was lang afwachten wie hun tegenstander wel zou worden in de achtste finale. Uiteindelijk haalde Polen het op doelsaldo van Mexico maar lange tijd zou het aantal gele kaarten de doorslag geven wie er tweede zou worden in groep C.

De regerenede wereldkampioen behaalde 6 punten in de groepsfase en verloor op de laaste speeldag van Tunesië. Toch was er geen reden tot paniek aangezien bondscoach Deschamps een bijna volledige B-ploeg op het veld had gestuurd nadat groepswinst toch al binnen was.

© photonews

In die eerste twee wedstrijden toonde vooral Kylian Mbappe zijn klasse met veel snelheid, flitsende acties en zelfs een kopbaldoelpunt. Ook Griezmann en Ousmane Dembélé tonen tekenen van topvorm en dus is het nog maar de vraag wie hen kan stoppen in hun zoektocht naar een nieuwe WK-titel.

© photonews

Zullen dat Lewandowski en Polen zijn? De Polen konden tijdens de groepsfase niet overtuigen maar stootten wel door naar de achtste finale. Dat hadden ze vooral te danken aan een overwinning tegen Saoedi-Arabië met het eerste WK-doelpunt ooit van Robert Lewandowski. Maar de Polen hebben in geenenkele van hun voorbije drie wedstrijden aanvallend voetbal laten zien en dus wordt hen maar een zeer kleine kans toegedicht op te verrassen tegen Frankrijk.