LIVE Japan-Kroatië: We krijgen verlengingen

Japan-Kroatië van deze namiddag zou wel eens een heel interessante match kunnen worden. De Japanners wonnen boven alle verwachting hun groep met Duitsland en Spanje erin. Kroatië schakelde dan weer onze Rode Duivels uit.

Japan won zowel van Duitsland als van Spanje. De twee Europese grootmachten lieten zich verrassen door de snelheid van de Aziatische ploeg. Zal Kroatië dat ook gebeuren? Japan moet het doen zonder verdediger Kou Itakura. Itakura was basisspeler in elke groepsmatch, maar mist de 1/8e finale omdat hij een tweede gele kaart pakte in de slotfase tegen Spanje.

Bij Kroatië kijken ze wederom naar hun superster: Luka Modric. De 37-jarige spelverdeler weet dat het zijn laatste kunstje wordt op een groot toernooi. "Ik ben me bewust van het feit dat ik al een zekere leeftijd heb. Dit zal mijn laatste grote toernooi met Kroatië zijn", zei hij vooraf. Hij zal het dus wel nog eens willen laten zien...

betFIRST zet Japan op 4.00, da's dus interessant als u denkt dat de Japanners nogmaals kunnen stunten...